Te contamos el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Bodo/Glimt de la Champions League. El Atlético de Madrid - Bodo/Glimt es de la jornada 8 de la Champions League y se jugará en el Metropolitano El Atlético necesita ganar su partido y esperar a los otros resultados para saber si pasa a octavos de la Champions League

El Atlético de Madrid afronta una final ante el Bodo/Glimt en esta octava jornada de la Champions League. El equipo que entrena el Cholo Simeone necesita ganar sí o sí al combinado noruego y posteriormente esperar que se den los resultados necesarios para poder acceder a los octavos de final y saltarse el playoff. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Metropolitano.

A qué hora es el partido de la Champions League Atlético – Bodo/Glimt

El Atlético de Madrid recibe la visita del Bodo/Glimt para jugar el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto colchonero espera hacerse fuerte en el Metropolitano y lograr un triunfo muy necesario para los del Cholo Simeone. Y es que una victoria frente al combinado noruego podría permitir a los rojiblancos clasificarse a los octavos de final entre los ocho primeros, mientras que un empate o una derrota les dejaría en la siguiente ronda, pero teniendo que jugar los playoffs.

Horario del Atlético – Bodo/Glimt: cuándo es el partido de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Bodo/Glimt correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 28 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los rojiblancos y los noruegos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y coincide con el horario unificado de todos los encuentros. Se espera que no se produzcan altercados en la previa entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético vs Bodo/Glimt en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir todos los partidos en exclusiva en España de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Atlético de Madrid – Bodo/Glimt correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que para tener acceso a ellos habrá que estar suscrito al paquete que incluye las competiciones europeas, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que ocurra en el Metropolitano.

Todos los hinchas del conjunto rojiblanco y los amantes de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Bodo/Glimt de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de manera fácil y cómoda para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League que se jugará en horario unificado. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto todo lo que ocurra en todos los partidos que se juegan este miércoles y una vez acaben iremos publicando las crónicas de los equipos españoles y toda la información que rodee a los equipos clasificados.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Bodo/Glimt

Los seguidores del conjunto dirigido por el Cholo Simeone que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Atlético de Madrid – Bodo/Glimt de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Metropolitano para contar todo lo que ocurra en este partidazo en el que se la juegan los colchoneros.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético – Bodo/Glimt

El Metropolitano, situado en el barrio capitalino de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se jugará este apasionante Atlético de Madrid – Bodo/Glimt de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Los colchoneros se mudaron a este estadio en el año 2017 y ya está cerca de cumplirse una década de la fecha en la que abandonaron el mítico Vicente Calderón. Este campo que estará en el Mundial de 2030 tiene capacidad para recibir a unas 70.000 personas y se espera una gran entrada este miércoles.

La UEFA designó al árbitro italiano Maurizio Mariani para que imparta justicia en el Atlético de Madrid – Bodo/Glimt de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Al frente del VAR estará su compatriota Michael Fabbri, por lo que es el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y advertirle de que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Metropolitano.