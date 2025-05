¿Qué es cantar el ‘alirón’ y por qué se dice cuando un equipo gana la Liga?

El FC Barcelona, este jueves 15 de mayo ante el Espanyol, tiene la oportunidad de volver a tocar la gloria con un nuevo título de Liga. El conjunto de Hansi Flick solo necesitaría conseguir el triunfo en el feudo perico para alzar su antorcha número 28 del campeonato doméstica y cantar, junto con sus aficionados, el famoso ‘alirón’.

Pero, ¿qué es realmente cantar el alirón? En las próximas líneas te contaremos qué significa esta expresión, a qué se debe su uso coloquial generado en el ámbito deportivo, sobre todo en lo futbolístico, y sus múltiples teorías.

Qué significa ‘cantar el alirón’

Según nos indica Fundeu, la Fundación de Español Urgente y que está formado por el Banco BBVA y la Agencia EFE, la primera teoría de esta famosa expresión se debe a unos mineros del Reino Unido que trabajaban en las costas del norte de España y que marcaban las vetas que sólo contenían hierro con un denominado ‘all iron’, es decir, ‘todo hierro’ en castellano. Por ello, estos protagonistas eran recompensados de forma económica debido a la pureza del mineral y a su alto valor. A partir de ahí, y tal y como lo conocemos en la actualidad, se moldeó la expresión y acabó llamándose ‘alirón’, tal y como lo conocemos hoy en día.

La segunda teoría nos indica que el origen de esta expresión fue gracias a Teresita Zazá, cupletista del siglo XX, que denominó a una canción ‘La Canción del Alirón. ¿Por qué estaba relacionada? Pues bien, el termino alirón se usaba en esta pieza debido a la variación del vocablo ‘alón’, que provenía del francés ‘allons’ y cuyo significado principal era «vayamos», el cual era utilizado principalmente por el ejército para animar a su tropa.

La tercera y última teoría acerca de la expresión ‘cantar el alirón’ proviene de la canción utilizada por la cupletista Marietina en el pasado año 1913, y que tituló ‘El Alirón’. «En Madrid está de moda la canción del alirón y no hay nadie en los madriles que no sepa esta canción, pues las niñas ya no entregan a un galán su corazón si no sabe enamorarlas entonando el alirón. ¡Alirón! ¡Alirón! ¡Pon, pon, pon, pon!», reza la letra de la canción.

Relación con el Athletic Club

Precisamente, y durante el anterior año citado, los aficionados del Athletic Club adaptaron la letra para crear el cántico famoso que conocemos hoy en día: «¡Alirón! ¡Alirón! ¡El Athletic campeón!». A partir de ahí, se popularizó entre todos los seguidores españoles y ha pasado de generación en generación hasta tenerla presente en la actualidad.

Por último, cabe destacar que la Real Academia Española incluyó este vocablo en el pasado año 2021, pero en 2014 fue eliminada por completo del diccionario y sustituida por «expresión de origen desconocido».