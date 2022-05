¿Pueden alcanzar Nadal o Alcaraz el número 1 si derrotan a Djokovic?

Roland Garros 2022 ha arrancado y son muchos los aficionados los que se preguntan si Rafa Nadal o Carlos Alcaraz pueden alcanzar el número 1 del ranking de la ATP y arrebatárselo a Novak Djokovic. El tenista manacorí llega al prestigioso torneo parisino en la quinta plaza, pero no podrá en ningún caso adelantar a Daniil Medvedev, aunque sí podría hacerlo a Nole, por lo que no puede salir de la capital de Francia encabezando la lista. Por su parte, el murciano nunca podría adelantar ni al ruso ni al serbio.

El histórico torneo francés está en marcha y puede haber grandes movimientos en el ranking de la ATP. Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, entre otros, buscaran escalar posiciones para ese tan ansiado asalto al número uno de la clasificación que otorga el nombramiento del mejor tenista del momento.

Rafa Nadal llega como quinto en el ranking de la ATP y sólo podría adelantar a Tsitsipas, Alexander Zverev y Novak Djokovic, pero no a Daniil Medvedev. Para superar al serbio tendrá que ganar Roland Garros 2022 el manacorí y que Nole no llegue a la cuarta ronda, algo que se estima algo complicado. Por otro lado, para dejar atrás al alemán, el de Manacor tiene que ganar su decimocuarto título en París y que Zverev no llegue a las semifinales.

Estas serían las cuentas de Rafa Nadal para colocarse como segundo del ranking de la ATP. Todo pasa por ganar en París y que el resto no alcancen unas rondas concretas. Veremos qué puede hacer el tenista español, que sigue repitiendo que no llega a la cita de Roland Garros 2022 en plenas condiciones tras las molestias que le están persiguiendo desde hace unos años.

Todo apunta a que tras Roland Garros 2022 Novak Djokovic seguirá manteniendo el número 1 de la ATP o que Daniil Medvedev lo recupere. Zverev también podría hacerse con él, pero es una tarea muy complicada para el germano. Por ejemplo, para mantener el puesto, Nole tendría que ganar el torneo ante otro tenista que no sea Medvedev, o, en su defecto, llegar a la final y que el ruso sea eliminado en octavos o en rondas anteriores.

Hablando de Carlos Alcaraz, al igual que Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas, podría escalar bastantes puestos si Novak Djokovic y Alexander Zverev hacen un mal papel en Roland Garros 2022. El de El Palmar sólo puede adelantar a su compatriota si llega, como mínimo a cuartos de final, y Nadal cae, como muy tarde, en segunda ronda.

Para que Carlitos Alcaraz supere a Alexander Zverev, el murciano tendría que proclamarse campeón de Roland Garros 2022 y que el alemán también caiga en las tres primeras rondas. Por otro lado, Tsitsipas se vería adelantado por el joven español si Alcaraz llega a cuartos y el griego pierde en las tres primeras rondas. Lo que no podrá hacer en ningún caso es sobrepasar a Daniil Medvedev ni a Novak Djokovic, por lo que a lo más que puede aspirar es al número 3 del ranking.