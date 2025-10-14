El PSOE no podrá impedir que España juegue el Mundial: Italia elimina definitivamente a Israel

El PSOE ya no podrá vetar la participación de España en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá después de que Italia pusiese este martes punto y final al sueño de Israel. La selección israelí cayó eliminada en la fase de clasificación, sin opción siquiera de ir a la repesca, y los de Luis de la Fuente ya tienen la tranquilidad de que el partido liderado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no se interpondrá en su camino.

Y es que hace apenas un mes, Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, que la decisión de que España no vaya a Eurovisión debido a la presencia de Israel «abrirá los ojos a mucha gente», además de señalar que esta forma de actuar debería «ampliarse a otros eventos». De ahí que surgiese la pregunta del Mundial.

Con el torneo a la vuelta de la esquina y España buscando la clasificación, como también Israel, el portavoz del PSOE explicó que, llegado el momento, si Israel no tiene ningún tipo de sanción, deberán plantearse la posibilidad de que la selección no acuda a la cita mundialista: «Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos».

Un doblete de Mateo Retegui, el primero de penalti, y un tercer gol de Mancini acabaron con las opciones de Israel para estar en el Mundial, por lo que España puede estar tranquila en lo que respecta al PSOE, partido que se proclamó públicamente propalestino. La selección israelí no participará en el torneo tras reunir únicamente nueve puntos en siete partidos, insuficiente para tan siquiera luchar en la repesca. Ya está matemáticamente eliminada a falta de la última jornada.

El choque entre Italia e Israel se disputó este martes en la ciudad de Údine, donde 10.000 personas se manifestaron a favor de Palestina, dejando algunos altercados violentos con la Policía italiana. Para clasificarse, los de Gattuso necesitan ganar tanto a Moldavia como a Noruega en la próxima ventana y esperar, al menos, un empate entre Estonia y Noruega. Si no sucede esto último, Italia tendrá que ganar a Moldavia y Noruega y acabar con la abultada diferencia de goles.