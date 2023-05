El PSG quiere renovar a Ramos un año por 8 millones

Eduardo Inda acudió a El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora acerca de Sergio Ramos, que está más cerca de continuar en el PSG una temporada más en lugar de marcharse libre cuando el 30 de junio termine su relación contractual con el cuadro del Parque de los Príncipes.

«Estamos hablando de Sergio Ramos, que nos ve todos los días. El PSG le ha hecho una oferta para estar una temporada más y le ofrece 8 millones de euros netos por temporada», desveló en exclusiva Eduardo Inda. «Ahora cobra 12 millones, lo que cobraba en el Madrid, pero ahora con bonus importantes. El PSG paga como nadie. Le ofrecerán 8 más incentivos.», agregó el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos del programa que se emite en Mega. «Mbappé quiere que se quede, se llevan muy bien», concluyó.

El futuro de Sergio Ramos está cerca de continuar ligado al PSG. Eduardo Inda ya contó en exclusiva hace unas semanas que Kylian Mbappé, la figura más importante y con más peso en el vestuario del equipo parisino, pidió a Nasser Al-Khelaifi que el central de Camas continuase en el equipo y que no le deje marchar el 30 de junio.

Hay que recordar que Sergio Ramos termina su contrato el próximo 30 de junio con el PSG y es libre de negociar con el club que quiera desde el pasado 1 de enero. Propuestas no le han faltado al ex del Real Madrid que esta temporada, pese a que ya no jugará más con la selección española, ha recuperado su mejor versión en el equipo galo, con el que este fin de semana se proclamó campeón de la Ligue1.

En su primera temporada en la capital de Francia Sergio Ramos continuó con las lesiones y no pudo disfrutar del fútbol. Este año todo cambió y el andaluz ha vuelto a sentirse importante en la zaga del PSG a las órdenes de Christophe Galtier. Ahora desde el club francés le ponen sobre la mesa ampliar su contrato por una temporada y con un salario de 8 millones netos.