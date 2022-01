El fútbol deja cosas insólitas e impredecibles como la que le puede suceder al Paris Saint Germain este próximo lunes en el partido de Copa de Francia de octavos de final. Los parisinos se enfrentan al Niza, actual segundo clasificado de la Ligue 1, y muy posiblemente lo haga… ¡sin portero! Ninguno de los tres guardametas que tiene Mauricio Pochettino en plantilla en estos momentos estará disponible para este partido y tendrán que tirar de algún debutante de la cantera. Lo curioso es que esta pretemporada la comenzaron con nada más y nada menos que ¡ocho porteros!

Suena así de rimbombante. El PSG comenzó la pretemporada este pasado mes de julio con ocho porteros en sus filas. Son palabras mayores en esto del fútbol y habla muy mal de la gestión de la dirección deportiva de los parisinos, que fichan por encima de sus necesidades. El PSG inició la pretemporada con el flamante fichaje de Gianluigi Donnarruma, que llegó para ser titular, tenía en plantilla a Keylor Navas, Sergio Rico, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Garissone Inocent, Alexandre Letellier y el portero del filial, Dennis Franchi.

Es evidente que el PSG tuvo que hacer una fuerte reestructuración para encajar a gran parte de estos porteros y no comenzó el curso con ellos. Se movió rápido con un par de ellos, dio salida a Areola rumbo al West Ham y Bulka, con destino precisamente al que será su rival este lunes, el Niza. Al joven Innocent lo cedió al Vannes OC de la cuarta división pero han roto su préstamo recientemente.

Pero por ejemplo, el español Sergio Rico no encontró salida y se ha tirado estos últimos meses entre la grada y el banquillo ante las numerosas opciones en la portería. Hace unos días fue cedido al Mallorca. El veterano Alexandre Letellier ha estado también estos meses en plantilla y no ha disputado ni un minuto.

Con todo esto, el Paris Saint Germain se encuentra estos días con un problema de órdago de cara al partido de Copa de Francia ante el Niza: no tiene a ninguno de sus porteros profesionales disponibles. Pochettino no podrá contar ni con Donnarumma, ni Keylor Navas ni Letellier por diversos motivos. El guardameta italiano se encuentra en estos momentos lesionado por problemas en su pantorrilla y está por ver si es citado por la selección italiana en un breve concentración que no debería imposibilitar su participación.

Por otro lado está Keylor Navas. El tico está concentrado con Costa Rica que sí disputan esta semana encuentros internacionales. El meta no estará disponible para el partido de Copa de Francia. Tampoco lo estará Letellier, que tras la salida de Sergio Rico rumbo al Mallorca pasa de ser el cuarto al tercer portero de los parisinos. Sin embargo, el portero está lesionado en estos momentos y es gran duda para la cita del lunes, lo que dejaría al entrenador argentino sin porteros profesionales.

Las únicas opciones que tendría Pochettino para los octavos copero ante el Niza son el italiano Denis Franchi y el francés Lucas Lavallée, ninguno de los dos ha debutado con el primer equipo. Ambos han tenido minutos en los partidos de fase de grupos de la UEFA Youth League.