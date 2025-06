PSG-Atlético: arranque exigente ante el campeón de Europa

El Atlético va a entrar en el Mundial de clubes por la puerta grande, sin artificios. En su debut le espera nada menos que el campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique, convertido a día de hoy en el verdadero ogro de un torneo que arrancó esta pasada madrugada y al que se agarra el equipo de Simeone para salvar una temporada bastante decepcionante, En el recuerdo queda el 1-2 ante los franceses en la fase de grupos de la Champions, en el que hasta ahora ha sido el único enfrentamiento entre ambos en competición oficial. El segundo será esta noche y muy, muy lejos de sus cuarteles generales. Nada menos que en el mítico Rose Bowl de Pasadena, el escenario en el que Brasil se convirtió en 1994 en campeón del mundo por cuarta vez en su historia tras aquel penalti que Roberto Baggio envió a las nubes.

«Aquí somos todos visitantes. Jugaremos con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo y ojalá podamos representarlo con hechos y no con palabras», dijo ayer Simeone en una improvisada rueda de prensa previa al primer partido. El Cholo anda aún a vueltas con la alineación, de la que por supuesto no ha dado ninguna pista. Por lo visto en el último entrenamiento parece que Sorloth le gana terreno a Griezmann, pero no hay que descartar que sea el francés el que aparezca en el once inicial.

El equipo realizó ayer el último entrenamiento en el Memorial Coliseum sin más novedades que la visita de Cerezo y de Gil Marín, a los que se vio dialogando con los jugadores en el césped del recinto sede de los Juegos Olímpicos de 1984 y que también albergará los siguientes, en 2028.

Última sesión en el LA Memorial Coliseum antes de nuestro estreno en el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/gEJUbM6SIJ — Atlético de Madrid (@Atleti) June 14, 2025

Luis Enrique, por su parte, tiene que resolver la baja de Dembélé y todo apunta que situará en la derecha a la estrella de la final de Munich, al joven Desiré Doué, dejando al portugués Gonçalo Ramos en el eje del ataque. De todos modos, maneja alternativas suficientes y sigue en el aire el estado físico de Barcola, que podría entrar a última hora en la convocatoria.

«Si me fijo en los cuatro entrenamientos que hemos hecho en Los Ángeles ya te puedo asegurar que la ambición está ahí. Es una cosa que llevan de serie este tipo de jugadores», aseguró ayer el técnico asturiano en declaraciones a periodistas. Tuvo que dar la rueda de prensa fuera del estadio por los incidentes que estos días golpean Los Ángeles.

Aunque la FIFA no lo ha confirmado oficialmente todavía, todo apunta a que el partido lo dirigirá el rumano Istvan Kovacs, el mismo de la final de la Champions entre PSG e Inter. Al Atlético lo pitó por última vez en San Siro ante el Inter en la ida de los octavos de final de la Champions 23-24. Perdió 1-0. Antes también le dirigió ante el City en Manchester (1-0) y ante el Brujas en Bélgica (2-0). Del árbitro VAR no hay noticias todavía.

Alineaciones probables

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fabián, Doué, Kvaratskhelia y Gonçalo Ramos.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Barrios, De Paul, Gallagher, Giuliano, Julián y Sorloth.

Árbitro: Kovacs (Rumanía).

Estadio: Rose Bowl, 21.00 horas.