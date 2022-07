Prueba de fuego para España en busca de los cuartos

España busca los cuartos de final de la Eurocopa 2022 en su primera prueba de fuego. Las chicas de Jorge Vilda comenzaron remontando en el primer partido ante Finlandia y acabaron goleando por 4-1, pero en esta ocasión no habrá opción para los errores. Enfrente estará la temida Alemania. Dos de las favoritas se ven las caras con el objetivo de certificar ya no sólo la clasificación para la siguiente fase, si no dar un paso casi definitivo para ser primera de grupo y evitar a la otra gran aspirante, la anfitriona Inglaterra. El duelo será este martes a las 21:00 horas, en el Brentford Community Stadium, feudo del equipo de la Premier League.

La selección española parte en las quinielas con ligera ventaja. Como quedo patente en el primer encuentro, hay calidad y recursos de sobra para suplir a la Balón de Oro. La ausencia de Alexia apenas se notó frente a las finesas, aunque poco o nada tiene que ver el conjunto nórdico con el cuadro alemán. Si hay algo con lo que cuenta la selección teutona a su favor es la experiencia en este tipo de citas. De hecho, no hay selección europea más laureada que la suya, con dos Mundiales y nada menos que ocho Eurocopas.

Por ello, la Selección no deberá confiarse ante un equipo que sabe mejor que nadie manejar este tipo de partidos de máxima intensidad. Las de Vilda se mostraron seguras con el balón, acertadas arriba y, salvo en el gol encajado, sólidas atrás. Pero deberán superar el nivel ofrecido en el debut para doblegar a una siempre complicada Alemania, a la que nunca se ha ganado. La racha de 24 encuentros consecutivos sin conocer la derrota dan esperanzas a las nuestras de poder, por fin, romper el maleficio.

Pocas dudas

Respecto al equipo que jugará, se esperan pocos cambios en el once de Vilda. El seleccionador tiene un equipo muy definido y, a priori, la única duda aparece en el centro del campo, donde queda la incógnita de saber quién será la tercera en discordia, que entrará ocupando el vacío dejado por Alexia. La plaza se la juegan entre Irene Guerrero y Laia Aleixandri. La primera fue titular en el primer encuentro, por lo que no sería extraño que fuese de la partida, por delante del nuevo fichaje del Manchester City.

Arriba, todo apunta a que el técnico repetirá la apuesta del estreno ante Finlandia y que serán Mariona, Lucía y Esther las integrantes del tridente ofensivo. Por tanto, la alineación de España para el choque podría ser el formado por: Paños; Batlle, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Patri Guijarro, Bonmatí, Guerrero; Lucía, Mariona y Esther.

Lo que sí que es seguro en el once de Alemania es la ausencia de Schueller en el ataque. La delantera del Bayern de Múnich ha dado positivo por coronavirus y está aislada, lo que la impedirá estar este martes ante España. Un alivio tanto para Sandra Paños como para la zaga española, puesto que ya marcó en la primera jornada y viene de hacer 21 goles esta temporada.