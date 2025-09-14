Radicales propalestinos han obligado a suspender la etapa de la Vuelta a España a su paso por Madrid después de invadir la carretera a tan sólo un kilómetro de la meta. Tras el lanzamiento de vallas y botellas de cristal a los agentes de la Policía Nacional, los antidisturbios se han visto obligados a responder con cargas ante los disturbios que siguen creciendo a estas horas. Sigue en streaming los disturbios en Madrid durante la última etapa de la Vuelta a España.