El pronóstico del hijo de Niki Lauda que acerca a Fernando Alonso a la 33

Mathias Lauda, el hijo de la leyenda Niki Lauda, hizo una valoración general de lo que está siendo, por el momento, el Mundial de Fórmula 1 2023. El austriaco se unió a una larga lista de voces experimentadas del automovilismo que señalan a Fernando Alonso como la mayor sorpresa de este año y, evidentemente, a su nueva escudería, Aston Martin.

El menor de los hijos del tres veces campeón del mundo mostró su asombro al ser un testigo más de dos bonita batallas que se están viviendo esta temporada. La de erigirse como la segunda mejor escudería y la de plantar cara a los líderes, Red Bull. «La batalla por ser el segundo monoplaza de la parrilla está muy emocionante en este momento. La sorpresa del año para mí es Aston Martin con Fernando Alonso», comenzó Lauda.

Además, cree que Aston Martin podría no conformarse sólo con convertirse en la segunda fuerza en cuanto a constructores. «Están prosperando, constantemente subiendo al podio y empujando fuerte. Es agradable ver cómo un gran piloto puede desempeñarse con un buen coche. Fernando Alonso está haciendo un gran trabajo ahora mismo. Yo creo que podrá seguir siendo la segunda fuerza toda la temporada y tal vez incluso más», prosiguió.

«Aston Martin tiene muchas más horas en el túnel de viento en comparación con Red Bull, Mercedes y Ferrari y traerán más actualizaciones. Hacia el final de la temporada pueden ser realmente rápidos y muy peligrosos para Red Bull», analizó el piloto en Red Bull Talk, para después añadir que los austriacos corren el peligro de ver cómo sus máximos perseguidores se acercan todavía más. «Aston Martin y Mercedes se están acercando gradualmente a Red Bull y creo que las cosas se acercarán mucho más hacia el final de la temporada».

Por último, mandó un aviso más a sus compatriotas. «Red Bull ya no puede simplemente rodar, realmente van a tener que luchar a partir de ahora. Y en realidad, no puedo imaginar que Red Bull Racing todavía tenga mucho más en reserva. No creo que Red Bull no pueda ganar todas las carreras de la temporada. Mercedes, Aston Martin y Ferrari también tendrán algo que decir», concluyó Lauda.