El presidente de la federación madrileña no descarta presidir la RFEF: «Estaré donde el fútbol me llame»

Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) se ha pronunciado sobre el nuevo escándalo del fútbol español, con el registro de la Guardia Civil en la sede de la RFEF, y no ha descartado presentarse a las futuras elecciones, para las que todavía no hay fecha. «Estaré donde el fútbol me necesite», ha indicado en el acto de presentación del Vicente del Bosque Campus Academy. Aunque ha querido dejar claro que «es muy acelerado» aún hablar sobre los comicios a la presidencia del ente del fútbol español.

Los registros del miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas han vuelto a sacudir nuestro fútbol, puesto que se investiga por una presunta corrupción los contratos de la RFEF durante la época de Luis Rubiales. Entre ellos, los que llevaron la Supercopa a Arabia Saudí. «Algo se podía pensar, porque se hablaba desde hace mucho tiempo», ha señalado Díez.

El presidente de la territorial madrileña, que siempre fue uno de los más críticos con la gestión de Rubiales, desconoce cuándo se celebrarán esas elecciones: «No hay ninguna noticia». «Estamos tratando unas cosas del anterior presidente de la Federación y unas personas allegadas a él», señala sobre la investigación abierta por los contratos de la Federación.

Sin embargo, Díez ha hecho un llamamiento a recuperar la normalidad cuanto antes y celebrarlas, puesto que «no es bueno para el fútbol ni para el deporte que haya estos caldos de cultivo constantemente» en todo lo que rodea al fútbol español. «Creo que la normalidad debe de existir», ha afirmado.

Sin fecha para conocer al presidente de la RFEF

En esas futuras elecciones para presidir la Federación, Paco Díez no ha descartado su presencia, al afirmar que estará «donde el fútbol me llame». Sin embargo, ha dejado claro que en la actualidad está «inmerso en las elecciones de mi federación autonómica» y que es lo que en estos momentos le «interesa», más allá de lo que pueda suceder en Las Rozas. «Eso no quiere decir que sea presidente, porque donde yo me encuentro mejor es en el fútbol de formación», ha puntualizado, aunque en su momento su nombre sonó entre los candidatos a presentarse.

Sobre la posibilidad de que Pedro Rocha confirme su candidatura para las elecciones a la presidencia de la RFEF, una vez que dimita como presidente de la Comisión Gestora y convoque elecciones, algo que estaba previsto para este miércoles, Paco Díez ha dejado claro que el extremeño «tiene todo el derecho» a presentarse, independientemente de la actual investigación judicial que abarca los años de Luis Rubiales al frente del ente federativo.

Sobre el Mundial de 2030, ha dejado claro que España no puede «perder la oportunidad» de celebrar un campeonato tan importante, haciendo además un llamamiento para que se pelee porque se pueda albergar dentro de seis años: «Es el evento más grande del fútbol. Es la imagen de España, de nuestro deporte y la imagen de todos los que trabajáis en el mundo del deporte, como la prensa. Tenemos que empujar todos por traer lo mejor para España y eso es un Mundial».