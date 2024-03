La Justicia readmite a la RFEF como acusación en el ‘caso Negreira’

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve a estar personada como acusación particular en el caso Negreira. La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido el recurso de la institución tras la resolución del pasado mes de agosto en la que se les excluía como personación en la causa. El juez Joaquín Aguirre entendía que los intereses de la RFEF quedaban representados por la Fiscalía, al tratarse de una entidad con funciones públicas dependiente del CSD. Ahora, se estima que es una entidad privada y que, además, al ser encargado de organizar la competición, tiene legitimación para personarse, puesto que los hechos investigados tienen «repercusión en el desarrollo de los encuentros».

La Audiencia de Barcelona entiende que «la personación viene a definirse como aquel acto procesal en virtud del cual, quien tiene un interés directo o indirecto en el proceso penal, accede al mismo, en calidad de parte, a fin de ejercitar sus derechos en el proceso», por lo que considera que debe readmitirse a la RFEF en la causa. Nada más explotar el caso, el organismo que rige el fútbol español se personó como acusación particular y popular. Sin embargo, tras un recurso del Barcelona, se estimó que debía ser expulsada.

Ahora, la Justicia da la razón a la Federación, que puso un recuso al considerarse que debía estar, puesto que son «ofendidos y perjudicados por el delito» de presunta corrupción deportiva que se está investigando. «Tras un análisis más detallado de las razones que conducen a ello, concluimos que el bien jurídico protegido, era el juego limpio en la práctica del deporte circunscrito, añadimos ahora, al ámbito en el que la correspondiente Federación Deportiva, ejerza su competencia», revela el escrito.

«Pues bien, si las conductas que están siendo objeto de investigación se produjeron, y es lo que se está investigando, debieron necesariamente tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, pues lo que perseguían era la alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables respecto de uno de los participantes en estos encuentros», añaden. Por ello, señalan que se debe revocar la decisión anterior del magistrado y permitir que la RFEF continúe siendo acusación particular en la causa: «Debemos necesariamente concluir que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL (RFEF) ostenta legitimación para ejercer la acción penal como acusadora particular».

La RFEF vuelve al ‘caso Negreira’

El caso Negreira se destapó el 15 de febrero de 2023, cuando se conoció que el Barcelona había pagado a José María Enríquez Negreira un total de 7,6 millones de euros durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Los pagos estaban acreditados por la Agencia Tributaria y el periodo en el que el Barça tuvo a sueldo al número dos del arbitraje se remonta a 2001 y termina en 2018, cuando el ex árbitro dejó de tener un cargo en el CTA.

En las investigaciones relacionadas con el caso Negreira, el principal protagonista de la trama había reconocido ante Hacienda que el objetivo del club al pagarle era «que no se tomaran decisiones en su contra». Una declaración que no ha vuelto a repetir, puesto que ante la Guardia Civil se aferró a una demencia que le impedía recordar lo sucedido y evitar así su imputación. Sin embargo, el juez Aguirre, instructor del caso, le ha citado a declarar como imputado al comprobar por un examen pericial que sus problemas cognitivos no son lo suficientemente severos como para que haya olvidado lo sucedido durante aquella etapa.