‘Pogachitar’ ya es Pogacar: sentencia la Vuelta antes de llegar a España con otro recital en Andorra

No ha llegado a España y la Vuelta ya está sentenciada. Tadej Pogacar ha dado su enésimo recital para cerrarla a la primera oportunidad. Un ataque incontestable a 50 kilómetros de meta le permite refrendar el rojo y meterle más de tres minutos en la general a Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Skjelmose y Carapaz. En la cuarta etapa, que discurría por Andorra y que terminaba en la capital del principado, Andorra la Vella, el esloveno ha dejado vista para sentencia la general.

Pogachitar, como le había bautizado la polémica influencer que le lanzó comentarios sexistas, ya es historia. Abran paso al mejor Pogacar. Había dudas sobre cómo llegaba a la carrera, tras convertirse hace un mes en pentacampeón del Tour de Francia con seis minutos y medio respecto a Remco Evenepoel. Fueron despejándose tras la contrarreloj que iniciaba la ronda española en Mónaco, donde salió a por el triunfo y lo logró por centésimas. En la cuarta etapa, antes de pisar nuestro país, ya tiene el rojo casi asegurado hasta Granada, donde terminará esta edición.

Como nos tiene acostumbrados en las grandes citas, Pogacar no dejó que se especulara. No dio ninguna opción a sus rivales. Viene de ganar dos mundiales seguidos con ataques a 100 kilómetros de meta y el próximo –que se celebrará el 27 de septiembre– también quiere ganarlo. Para ello, necesita guardar fuerzas. «Habrá que ganar la Vuelta en la primera semana», que debió pensar. A 50 de meta, en plena subida a la Collada Beixalís, con rampas del 25%, se fue en solitario a por la victoria y a por la general.

Pogacar no se cansa de exhibirse

Le quedaba otro puerto de primera por subir y otro de tercera, antes de llegar a la meta, pero qué más le daba. La superioridad de Tadej Pogacar es insultante y así se encarga de demostrarlo cada vez que tiene la oportunidad. Últimamente, siempre. Este año lo ha ganado todo, salvo la París-Roubaix, donde fue segundo tras Van Aert, y en esta Vuelta parece que volverá a triunfar. Sería completar la triple corona de grandes, tras los cinco Tour de Francia y el Giro de Italia de 2024, y consolidarse como el ciclista más grande que ha visto la historia. Si no lo es ya, es cuestión de tiempo.

Lo que está claro es que no hay nadie en el pelotón con capacidad para batirle a tres semanas. En esta Vuelta a España lo está dejando claro. No ha entrado la carrera en suelo español y Pogacar ya cuenta con más de tres minutos de renta en la general. Sólo Felix Gall pudo aguantarle los primeros compases de su ataque, pero terminó claudicando, como ya lo habían hecho Roglic o Mas.

Coronó con 1:35 de ventaja y la diferencia siguió ampliándose en Col de Ordino, superando los tres minutos. Consiguieron reducir la diferencia a 2:39, con la que llegaron a meta Widar, Gall, Onley, Kuss, Mas y Roglic, mientras que Carapaz entró a 2:57 y Skjelmose a 3:17. La general está ya a más de tres minutos para los mortales, con Roglic –segundo– a 3:21 y Enric Mas –tercero– a 3:32.