Así queda la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 4 de hoy martes, 25 de agosto

Tadej Pogacar es el líder de todo en la Vuelta a España 2026 tras imponerse en la cuarta etapa. El corredor no le dió opción a ninguno de sus rivales en Andorra, ya que condicionó por completo el día al apretar el ritmo a falta de 50 kilómetros para llegar a meta. El esloveno le ha sacado dos minutos y 39 segundos a Jarno Widar, que ha sido segundo.

El ganador del Tour de Francia también asesta un gran golpe a la clasificación general, donde abre una diferencia de tres minutos y 21 segundos con Primoz Roglic. Además, con esta victoria, consigue ser líder de todos los maillots a los que opta, el rojo del líder, el verde de puntos, el de equipos y el de lunares de montaña. El único que no ha conseguido es el de jóvenes, ya que no puede competir por él a sus 27 años.

Clasificación de la etapa 4 de La Vuelta a España

Así queda la clasificación general de La Vuelta a España