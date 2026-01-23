Los podólogos confirman que son mejor que las ON: las Skechers que no te vas a quitar en todo el año

Cada vez son más los podólogos que coinciden en que el cuidado del pie no pasa necesariamente por las plantillas ortopédicas tradicionales. En los últimos meses, las zapatillas Skechers Slip-ins Glide Step Pro han empezado a ganar protagonismo en consultas especializadas, hasta el punto de que algunos profesionales las sitúan por delante de las famosas ON en términos de comodidad diaria y alivio del cansancio. Lejos de tratarse de una simple tendencia comercial, este modelo se ha convertido en una recomendación habitual para aquellos que buscan un calzado que acompañe bien durante todo el año, especialmente en rutinas largas de trabajo, caminatas diarias o jornadas de muchas horas de pie.

El motivo principal por el que estas Skechers están recibiendo tan buenas valoraciones por parte de especialistas del pie tiene que ver con la sensación que ofrecen al caminar. La suela Glide-Step®, con su diseño ondulado, ayuda a que cada paso resulte más suave y menos brusco, algo que los podólogos valoran especialmente en personas con molestias recurrentes en talones, rodillas o zona lumbar. Al reducir el impacto contra el suelo y favorecer una pisada más fluida, se consigue que el cuerpo no acumule tanta tensión al final del día, algo que muchos notan desde los primeros usos.

Otro de los puntos más destacados es la plantilla Air-Cooled Memory Foam™, que se adapta poco a poco a la forma del pie y mantiene una buena ventilación incluso tras varias horas de uso. Según explican los expertos, este tipo de acolchado ayuda a repartir mejor el peso y evita los puntos de presión que suelen provocar dolor o sensación de ardor en la planta. Para aquellos que están acostumbrados a usar plantillas ortopédicas, la sorpresa llega cuando descubren que pueden obtener una sensación similar de alivio sin necesidad de añadir ningún complemento.

Las Skechers que recomiendan los podólogos

La facilidad para calzarse también juega un papel importante. El sistema Hands Free Slip-ins® permite ponerse las zapatillas sin agacharse ni usar las manos, algo que muchos usuarios valoran más de lo que imaginaban, especialmente personas mayores o con problemas de movilidad. Además, el refuerzo trasero Heel Pillow™ mantiene el talón bien sujeto, evitando movimientos incómodos o roces que, con el paso del tiempo, pueden acabar provocando ampollas o pequeñas lesiones.

Desde el punto de vista de la prevención, varios podólogos subrayan que este tipo de calzado puede ayudar a evitar problemas antes de que aparezcan. Al ofrecer una base estable y bien amortiguada, se reduce la sobrecarga en zonas delicadas como el arco del pie o el talón, algo especialmente importante en personas que caminan mucho o trabajan de pie. Otro punto a favor es su precio, pues si unas zapatillas ON cuestan habitualmente entre 170 y 200 euros, estas Skechers están a la venta por 100 euros tanto en tiendas físicas como en la página web de la marca, pudiendo elegir entre varios colores. Para muchos las Skechers Slip-ins Glide Step Pro se han convertido en ese tipo de zapatillas que cuesta quitarse, no solo por lo cómodas que resultan, sino porque realmente ayudan a sentirse mejor al andar a diario.