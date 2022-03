El Plan de Fernando Alonso no ha funcionado en Baréin. Había muchas dudas acerca de cómo llegaba el Alpine A522 al inicio del Mundial de Fórmula 1 y, después de la primera carrera, ha quedado claro que aún queda mucho por avanzar. El asturiano no ha podido pasar de la novena posición, perdiendo una respecto al puesto en el que salía y contando con que Verstappen, Pérez y Gasly, que iban por delante, no terminaron la carrera. Además, ha sido superado por su compañero Esteban Ocon.

Desde la salida se vio que las expectativas generadas de cara a la nueva temporada eran mayores al potencial real del monoplaza. Fernando salía en la cuarta línea de la parrilla, situado entre el Haas de Magnussen y el Mercedes de Russell. No sólo el piloto británico pasó al español, si no que Gasly también pasaba al español. Se veía beneficiado, eso sí, por la mala salida de Bottas.

Ni mucho menos Alonso pudo hacer una de las salidas a las que tanto nos ha acostumbrado a lo largo de su carrera. Partía por la parte sucia de la pista, lo que tampoco ayudó a la menor potencia de su coche respecto a la de los principales competidores, entre los que estaban sorprendentemente Haas y Alpha Tauri. Alpine se presentaba como la alternativa a Ferrari, Red Bull y Mercedes y, sin embargo, por ritmo de carrera, ha quedado como el sexto coche de los 10 que hay.

No funcionó tampoco la estrategia de Alpine con Alonso. Mientras que Ocon, que partía desde la undécima plaza, salía con un juego nuevo de blandos y lograba avanzar hasta finalizar en octava posición, Alonso lo hacía con unos ya usados y reservaba los nuevos para el tramo final de la carrera. Cuando los puso, ya estaba demasiado lejos de los puntos para poder pelear por ellos. Tsunoda e incluso Mick Schumacher llegaron a superarle, aunque tras la salida del Safety Car logró recuperar la plaza perdida con el alemán.

Coincidió que durante las últimas 15 vueltas apareció el caos en el circuito de Sakhir. El coche de seguridad llegó después de que a Gasly se le incendiase el coche, lo que permitió a Alonso subir de la decimocuarta posición en la que marchaba. A partir de ahí, Verstappen también tuvo que retirarse al sufrir problemas de potencia en su motor, que le llevó a verse superado por los 18 coches que le seguían y, a falta de una vuelta, su compañero Pérez hizo un trompo cuando marchaba tercero que le relegó también al último lugar.

Sólo de esa forma, debido a una sucesión de incidentes, pudo salir a flote el Alpine de Alonso y alcanzar los puntos. Pese a acabar noveno, el ritmo de carrera del español no fue nada bueno y, lo que es peor, su compañero Esteban Ocon, que no alcanzó el sábado la Q3, acabó por delante. El campeonato no ha hecho más que empezar, pero la primera carrera deja claro que aún le queda mucho trabajo por delante a la escudería francesa si quiere llegar a ser competitiva.