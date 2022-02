Alpine presenta hoy el monoplaza A522, el coche con el que Fernando Alonso y Esteban Ocon competirán en el Mundial de Fórmula 1 2022. Se esperan grandes sorpresas en este evento en el que conoceremos más sobre ‘El Plan’ del asturiano. Aquí te contaremos en directo online todo lo que debes saber sobre la presentación del Alpine A522.

El CEO de Renault exhibe una enorme sonrisa. Se nota el optimismo en el equipo, veremos si se convierte en rendimiento sobre el asfalto. Di Meo da por cerrado el acto con un grito de guerra genuinamente francesa: «¡Ale Alpine!».

¡Sorpresa! Alpine ha presentado un segundo diseño de su nuevo coche. Al parecer, es el diseño que emplearán en la dos primeras carreras de la temporada en Baréin y Arabia Saudí. Es íntegramente rosa:

One more thing… 😏 Why have one livery, when you can have ✌️ Introducing our BWT season opener spec livery. #A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu

El nuevo monoplaza luce aún más espectacular en vídeo.

Are you in love? Because we are in love 😍

💙 in the comments if you’re with us!#A522Launch pic.twitter.com/Ebr2dqzf8q

