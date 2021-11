Gerard Piqué y el Espanyol volverán a verse las caras el próximo sábado en el Camp Nou. En el recuerdo, un buen puñado de cuentas pendientes entre el central y el equipo perico que se remontan a más de una década atrás. Tras una temporada sin derbi catalán por el descenso del Espanyol a Segunda, azulgranas y blanquiazules llegan con ganas a su reencuentro y el central, con más que nadie. Repasamos la cronología de esta intensa rivalidad.

SEPTIEMBRE 2008: Bengalas desde los Boixos

Tras rodarse en el Real Zaragoza y el Manchester United, Piqué volvió al Barcelona en el verano de 2008 y enseguida vivió su primera polémica contra el Espanyol. Su primer derbi, disputado en el Olímpico de Montjuic, estuvo marcado por la violencia de los Boixos Nois, que lanzaron bengalas a los aficionados del Espanyol. El Barça, con Piqué entre sus jugadores, celebró un gol con su grupo de hinchas radicales y el gesto provocó la indignación del club local.

Marzo 2014: Cánticos contra Shakira

En 2014, ya en el estadio del Espanyol en Cornellá, se escucharon por primera vez cánticos de ‘Shakira es una puta’ entre los sectores más radicales de aficionados locales. Desgraciadamente no fue la única vez, ya que suelen oírse cada vez que el Barcelona visita el RCDE Stadium. Las numerosas denuncias interpuestas por LaLiga en las últimas temporadas no han servido para nada y la artista colombiana, esposa de Piqué, sigue siendo vilipendiada año tras año.

Enero 2018: El Espanyol de Cornellá

A Piqué le gusta aprovechar las zonas mixtas posteriores a los partidos para dejar mensajes sarcásticos. Muy recordado es el que dedicó a Álvaro Arbeloa, del que dijo que no era amigo suyo, tan solo un «cono-cido». Hace tres años, tras un derbi se refirió en varias ocasiones a su rival como «el Espanyol de Cornellá». Su insistente apelación provocó la pregunta de los periodistas. «Les llamó Espanyol de Cornellá porque son de Cornellá, ¿no?», contestó.

Febrero 2018: La venganza de Gerard Moreno

Si Piqué tiene una némesis en el fútbol español, ese rol corresponde a Gerard Moreno. Ambos se las han tenido tiesas en numerosas ocasiones, también desde que el delantero internacional juega con el Villarreal, aunque la rivalidad nació cuando aún vestía la camiseta del Espanyol. Tras anotar un gol de cabeza en Cornellá, el defensa mandó callar a la grada, que una noche más le estaba insultando a él y a su mujer, y poco después Gerard le ‘regaló’ una entrada muy dura que le provocó una lesión de rodilla. «Mandar callar a la gente es lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ha pasado», dijo después Piqué.

Marzo 2019: Más dinero que el Espanyol

El capítulo más reciente del enfrentamiento Piqué-Espanyol no se produjo sobre el césped, sino en un programa de televisión. Fue en La Resistencia, el programa conducido por David Broncano, que suele preguntar a sus invitados cuánto dinero atesoran. El futbolista no desaprovechó el pase de la muerte para rematar su enésima pulla a los pericos. «En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol este año. No es 57 millones de euros, es mucho más», aseguró.