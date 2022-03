Gerard Piqué puede querer y Luis Enrique no le va a decir que no públicamente, pero la realidad es que su regreso a la Selección en estos momentos es imposible. El seleccionador no se plantea volver a contar con el central del Barcelona en una convocatoria. Su tiempo con España ya pasó y el asturiano, que mantiene al equipo nacional apartado de cualquier polémica, es consciente de que si volviese a apostar por el catalán rompería el ecosistema formado en Las Rozas.

Luis Enrique no se plantea incluir a Piqué en ninguna convocatoria futura, al igual que a Sergio Ramos. Sus regresos a la selección española generarían un clima que el entrenador no quiere para un equipo que con más fútbol que ruido va cumpliendo todos sus objetivos. Por lo tanto, el único campeón del mundo en 2010 que en estos momentos tiene su plaza asegurada en la selección española es Sergio Busquets. Aunque se ha quedado fuera de la última lista por descanso, el capitán sí llegará hasta Qatar.

Al ser preguntado Luis Enrique en la rueda de prensa posterior a dar a conocer la convocatoria de España para los duelos ante Albania e Islandia por un posible regreso de Piqué al combinado nacional, el seleccionador no quiso cerrarle la puerta, aunque la realidad es que no entra en los planes. «Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser», aseguró el asturiano.

Esta pregunta nace de la posibilidad que dejó abierta el propio Piqué de volver a la Selección en un futuro durante una charla con Ibai Llanos. “No cierro la puerta de la selección, no quiero dejar un titular, pero la verdad es que ahora que me lo preguntas… No lo había pensado”, sentenció el defensa.

La realidad es que Piqué jugó su último partido con España en los octavos de final del Mundial de 2018 ante Rusia. En agosto de ese mismo año el defensa anunció que dejaba la Selección tras haber defendido su camiseta en 102 partidos. Una decisión que no tendrá marcha atrás.