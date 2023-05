Gerard Piqué ha vuelto a meterse en un problema. El ex futbolista del Barcelona ha querido mojarse dando su opinión sobre el uso del catalán y el castellano a raíz de algo que ocurrió en la Queens League. Tras un partido, una jugadora fue entrevistada y comenzó respondiendo en catalán, pero la periodista le pidió que lo hiciera en castellano, algo que rabia al independentismo catalán.

Lejos de mostrarse tibio, Piqué ha formado un incendio y ha recibido multitud de críticas en las redes sociales tras decir lo que piensa. «¿Qué pasa? ¿no puedo hablar en castellano, no puedo hablar en catalán?, cuando hablo en castellano se quejan los del catalán y viceversa», dijo en un directo de Twitch de la Kings League.

«Me toca los cojones»

«Esto siempre es por unos pocos que políticamente quieren utilizarlo para lo mismo. Yo lo utilizo en cada momento como creo que es más oportuno. Si me dirijo al 50% de mis fans en esta competición que son de LATAM (Latinoamérica), hablar en catalán creo que no es lo más oportuno a pesar de que amo la lengua y amo la tierra», añadió el que fuera defensa del Barcelona bastante enfadado.

Los separatistas catalanes han atizado con fuerza a Piqué y a la flamante Queens League, algo que no ha gustado al ahora empresario: «A veces buscamos luchas donde no las hay. Me siento súper orgulloso de Cataluña, pero me toca los cojones que salga el político de turno a decir ‘es que no utilizan catalán’. No jodamos, tienes que saber a quien te estás dirigiendo y lo que no puede ser es que si tienes el lujo de poder hablar otro idioma que llegue a todo el mundo no lo hagas. Que cada uno hable como crea que es mejor para expresarse».