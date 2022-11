Piqué: «Me apetecerá ser presidente del Barça, pero ahora no lo tengo en la cabeza»

Gerard Piqué ha completado este miércoles su último entrenamiento con el Barcelona y ya se ha convertido oficialmente en un ex futbolista. La primera reflexión sobre su futuro confirma un objetivo que él mismo se ha encargado de alimentar durante los últimos años: convertirse algún día en presidente del Barça. La duda que deberá resolver a medio plazo es si se postulará para el cargo en 2026, cuando concluye el actual mandato de Joan Laporta.

Presidencia del Barcelona

«En algún momento seguro que me apetecerá ser presidente del Barça. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer muchas otras cosas. Pero en algún futuro si me gustaría ayudar al club de mi vida a que explote todo el potencial que tiene».

Razones para la retirada

«Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. La empecé con una reunión con Xavi en la que me transmitió que iba a tenerlo difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada muy buena, pero las sensaciones no fueron las mejores desde el principio y el parón era una oportunidad para tomar la decisión. Siempre dije que cuando no me sintiera importante lo dejaría. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición retrasó la decisión. Hubo algún día que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido y estuve a punto de ir al vestuario y decir se acabó. No lo hice, empezaron a caer lesionados en mi posición y me dije que no podía abandonar al equipo. Me fijé el patrón del Mundial como fecha límite y tomé la decisión de dejarlo.

Su despedida contra el Almería

«El sábado para mí fue espectacular. No me esperaba ni muchísimo menos lo que pasó. Tener una despedida así se agradece muchísimo y te das cuenta de lo que la gente te quiere y aprecia. Siempre había dicho que quería irme de un día para otro para desaparecer porque no me gustan las despedidas. Me fui muy feliz», reconociendo en una conversación con Ibai a través de Twitch.