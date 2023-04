Pipi Estrada habla de su actividad sexual con su novia venezolana 30 años menor que él

El veterano periodista deportivo Pipi Estrada viajó hace unas semanas a Budapest para entrevistar a Yulen Pereira y fue acompañado por su novia, Andreína, con la que lleva tres años de relación. Una relación que no sería tan idílica cuando las cámaras no les están grabando. La pareja se muestra muy unida y feliz cuando están en público, pero Sálvame ha emitido unas imágenes de ambos en un clima de mucha tensión.

Cuando pensaban que nadie les grababa, la ira aumentaba entre ellos. Discutían por todo y hasta ella le miraba el móvil, algo que a Pipi Estrada no parecía gustarle nada. Incluso parecía que Andreína, en realidad, tenía interés por Yulen Pereira y no por Pipi Estrada. «Una cosa es que veas a una persona guapa y otra es que desees a esa persona. Ahí no había deseo», asegura el colaborador del programa, dando la cara por su novia.

Revela secretos de su relación

El propio Pipi Estrada dio explicaciones sobre lo ocurrido y sobr el estado de su relación. «¿Ella es siempre así, tan dominante?», le preguntaban, a lo que el aturiano respondía: «Andreína tiene un sentido del humor muy irónico, mucho sarcasmo. Esto es sentido del humor. Tiene una forma de ser controladora, posesiva… Hay momentos en los que me trata mejor. Es cultura de los latinoamericanos y su forma, por naturaleza, es ser posesivos. Yo necesito carácter, que en un momento determinado me ponga al límite. Me gusta. Yo entiendo que mi pareja las deje de seguir, ella es la dueña de mi vida. Y tiene el poder de hacerlo».

Sin embargo, el veterano reportero asegura que vive una relación en la que «hay pasión de verdad» y ante las dudas de Rafa Mora su actividad sexual con Andreína, 30 años menor que él, Pipi respondió claro: «El muelle me funciona muy bien».