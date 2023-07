Pillan a Grealish bailando y tocando a una azafata que no es su novia en Ibiza

Jack Grealish sigue de fiesta y ha protagonizazdo un nuevo escándalo. El futbolista ha sido pillado en Ibiza de fiesta bailando y acariciando a una azafata que no es su novia. El jugador inglés continúa dando que hablar tras ganar la Champions League con el Manchester City, protagonizando varios momentos virales. Este último es el más compremetedor para él, porque a su pareja Shasha Attwood no le habrá gustado nada el vídeo que está circulando por las redes.

Desde que levantó la ansiada Orejona, Grealish ha salido casi a escándalo por día, algo que no sorprende a nadie teniendo en cuenta su historial. El atacante británico dio la nota en la celebración junto a su equipo por las calles de la ciudad por su estado, y también lo está haciendo durante sus vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WAGS (@wags_lives)

Ahora, el futbolista se encuentra en Ibiza, el lugar favorito de muchos futbolistas para pasar sus vacaciones de verano. Allí, Grealish ha vuelto a ser pillado junto a otra joven a la que acaricia la pierna cariñosamente. Según varios medios, se trata de una azafata de British Airways, una joven que lógicamente no es su novia, conocida por todos.

Su pareja, Shasha Attwood, está pasando unos días en Italia y no ha querido pronunciarse al respecto de las fotografías de Grealish. Se ha limitado a compartir estas imágenes suyas luciendo un espectacular vestido rojo largo, demostrando tener personalidad para superar cualquier bache de este tipo. Obviamente, las imágenes de su novio en compañía de una chica en una fiesta no le habrán gustado un pelo, pero Shasha ha optado por mantenerse en un segundo plano y no entrar en guerra, al menos públicamente.