Una persona trans asesina a tiros a tres familiares en un partido de hockey y acaba suicidándose

Conmoción en Estados Unidos, en el mundo del hockey y en general en la sociedad. Tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron gravemente heridas en un tiroteo durante un partido de hockey sobre hielo entre institutos en Pawtucket (Rhode Island). La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, informó que el autor del tiroteo, una persona trans, también falleció aparentemente por una herida de bala tras suicidarse después de lo ocurrido.

Según las primeras informaciones que ha dado la policía, el tiroteo parecía ser un incidente «dirigido» relacionado con una disputa familiar. El suceso tuvo lugar en el Dennis M. Lynch Arena, donde varias escuelas jugaban un torneo de hockey sobre hielo. La jefa de policía indicó que el tirador era Robert Dorgan, nacido en 1969, y también usaba el nombre de Roberta y el apellido Espósito.

«Parece que son hechos intencionados, posiblemente una disputa familiar. No podemos publicar los nombres de las víctimas evidentemente porque queremos hablar con la familia, asegurarnos de que la familia es consciente de lo que ha pasado antes de publicar ninguna información», dijo la policía. Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.

🚨Police have identified the suspect responsible for the horrific shooting at Lynch Arena in Pawtucket, Rhode Island. Robert Dorgan, who also went by the name Roberta Esposito, shot four family members and a family friend at a youth hockey game, killing two and injuring three… pic.twitter.com/9SlKOJ62Ky — REDUXX (@reduxx) February 17, 2026

Tenía antecedentes

Por su parte, la cadena local de noticias WPRI-TV informó que los registros judiciales muestran que el tirador tenía antecedentes de disputas familiares y problemas legales derivados de su identidad de género. El tirador acudió al Dennis M. Lynch Arena para ver el partido de hockey, en el que participaba un familiar, declaró la policía encargada del caso, que también agradeció a un testigo por ayudar a reducir al tirador: «Un buen samaritano intervino en esta escena, y eso es probablemente lo que condujo a un rápido final de este trágico suceso».

El partido entre los dos equipos se transmitió en directo. Se escucharon varios disparos en un vídeo que luego apareció en redes sociales mientras jugadores y entrenadores salían corriendo de la pista. «Estaba en la pista y al principio pensé que eran globos. Era pop, pop, pop. Y pensé que eran globos. Pero seguía sonando y en realidad eran disparos. Y después de los disparos, mis compañeros y yo corrimos directamente al vestuario y simplemente nos atrincheramos. Nos pegamos a la puerta e intentamos mantenernos a salvo ahí dentro», explicó Olin Lawrence, portero de uno de los equipos. «Fue muy aterrador. Estábamos muy nerviosos», añadía.