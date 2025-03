La periodista Isabel Forner habla sobre los líos con los futbolistas: «No me voy a resistir al amor»

Isabel Forner es una de las periodistas deportivas más conocidas de nuestro país. La reportera es habitual en las retransmisiones de los partidos de la Liga y de la Champions League desde hace tiempo, y de hecho es colaboradora también en otros programas como Zapeando. Ahora, la joven ha concedido una entrevista participando en el pódcast llamado Tómatelo con vino y se ha sincerado sobre algo de lo que no suele hablar habitualmente.

La joven comunicadora responde sin tapujos a una pregunta que se hacen muchos: ¿Ligan los futbolistas con las reporteras a pie de campo? «Te voy a decir la verdad. Pues claro que los hay. Los jugadores son personas que están expuestas a muy pocas personas. No se relacionan con tanta gente. Entonces, igual que yo tengo más posibilidades de acabar con técnicos, cámaras, realizadores, productores… y dentro entran los jugadores», comienza diciendo la valenciana.

Sin embargo, Isabel Forner deja claro que ella no ha tenido ningún affaire con algún jugador hasta el momento: «Yo soy una persona que siempre ha tenido una línea muy diferencial porque creo que a mí no me va a beneficiar». Y va más allá: «De repente voy a un partido y sabes este flechazo que no te ocurre nunca y me enamoro, por supuesto no me voy a resistir al amor. Nunca me ha pasado. Yo no he querido mezclar, pero no tiene nada de malo», ha insistido.

«Mira Casillas y Sara Carbonero. O sea, fue la historia que más ‘living’ me tuvo en mi adolescencia», ha recordado Forner. «No me voy a resistir ni a ir en contra de Cupido. Cupido no sé dónde estás, pero no me voy a resistir. No pienso hacerlo», decía entre risas para terminar de hablar sobre el tema que le pusieron sobre la mesa en el pódcast. A pesar de ser una de las periodistas deportivas más famosas de nuestro país, poco se sabe sobre la vida personal de Isabel Forner, y es que la valenciana cuenta que intenta mantener sus relaciones en la más estricta intimidad. Aunque a la vez deja claro que si algún día le piden matrimonio, sí lo compartirá en las redes sociales.

Quién es Isabel Forner

Isabel Forner nació en Valencia en 1992. Comenzaría su labor en el periodismo cubriendo información política y de ahí pasaría a los boletines informativos nocturnos en una emisora de radio. Fue ahí, donde tenía que encargarse de asuntos deportivos, donde su prisma cambió y con él sus ambiciones. A partir de ahí, todo en ella y su relación con la profesión ha ido encaminada al fútbol, con la excepción de su colaboración con Zapeando, que comenzó en 2021 y ha continuado cada vez con mayor desparpajo y adaptación al modelo que mezcla actualidad y humor en horario de sobremesa.

Isabel Forner cursó sus estudios escolares en Valencia y acto seguido eligió periodismo, concretamente en la Universidad CEU Cardenal Herrera de la ciudad del Turia. Al terminar el grado, tomó la decisión de mudarse a Madrid, donde realizaría un Master de Radio en Onda Cero, a través de la Universidad de Nebrija, y otro de Periodismo Deportivo, con especialización en Radio y Televisión, en la Universidad Villanueva. Este último sería el que realmente le iba a abrir las puertas de la pequeña pantalla, donde se emplea actualmente con gran éxito.

Su profesión le ha dado una imagen dentro de la televisión y también en las redes sociales, donde se muestra muy activa contando su día a día. Sin embargo, Isabel es celosa de su intimidad en lo que a parejas se refiere, y en la actualidad no se le conoce ninguna relación sentimental, aunque muchos se han preguntado por ello e incluso han hecho comentarios sobre el atractivo de la periodista, a través de estos canales.