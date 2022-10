Pedro de la Rosa será compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, pero no como piloto, sino como embajador de la escudería inglesa a partir de la próxima temporada. El ex piloto español asumirá funciones de comunicaciones, medios, relaciones públicas, marketing, promoción, comerciales y asesoría general. En otras palabras, será una de la caras visibles de la escudería en una temporada que se antoja muy ilusionante. «Es el momento perfecto para unirme a la organización y trabajaré arduamente para asegurarme de maximizar cada oportunidad», ha comentado en la web oficial.

NEWS: We are delighted to announce the appointment of @PedrodelaRosa1 as @AstonMartinF1 Team Ambassador.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 13, 2022