Pedro Martínez, capitán de España en la Davis: «Por la calle sólo me conocen los que saben de tenis»

Camino de soplar 28 velas, Pedro Martínez (Alzira, 1997) explora un horizonte desconocido para él como tenista. Este sábado, cuando España se presente en la pista indoor de Biel para la primera eliminatoria de la Copa Davis contra Suiza, será el estandarte del equipo nacional. A menos de 24 horas para que inaugure el cruce contra Dominic Stricker, Pedro Martínez atiende a OKDIARIO.

«Estoy muy agradecido de que el seleccionador confíe en mí, tanto en las eliminatorias anteriores como en esta. Es verdad que se han caído muchos jugadores importantes de la lista (como Alcaraz, Granollers, Davidovich o Carreño) pero creo que pese a ello tenemos un equipo que está listo para competir. Ahora soy el jugador que más experiencia tiene en el equipo porque ya he ido convocado otras veces, pero veo que estamos todos con muchas ganas e ilusión», asegura a este periódico.

Llega España a Biel para disputar una eliminatoria de Copa Davis por primera vez desde 2018, cabe recordar que en las últimas ediciones accedió directamente a la Final a 8 debido a su condición de país organizador. Y la superficie, ese intangible que condicionó en el Carpena de Málaga hace unos meses, es notablemente diferente. Al contrario que en la última edición, la pista de Biel no es tan rápida.

«La superficie es lenta para ser indoor, nos esperábamos algo más rápido, es bastante más lenta que la del Carpena», asegura Pedro Martínez, único tenista que cuenta con voz autorizada para dirimir la comparación puesto nadie más que él estuvo en Málaga y ahora en Biel. Y lo que antes jugó en contra de las características de los tenistas españoles, ahora lo hace a favor. «Se puede jugar bien. Hay peloteos de fondo, las bolas se ponen bien, hay intercambios largos… Creo que a nosotros nos beneficia», detalla.

El valenciano es ahora un tenista más asentado en el circuito ATP en general y Challenger en particular tras sus victorias en Gerona y Valencia, más sabio con la raqueta y, especialmente, más resiliente ante situaciones adversas. En 2023, ayer como quien dice, se desplomó en el ranking más allá del top 100 y tuvo que remar a contracorriente. Cambió de entrenador y logró enderezar el rumbo hasta divisar el top 20 como su objetivo de temporada.

«Pagué el peaje de ponerme metas muy altas y haberme creado algo de ansiedad al no conseguirlas. Pero creo que con trabajo y buenos resultados se puede soñar el top 20. Creo que tengo que ir más allá. El año pasado conseguí ser el 39 y ahora, si este año me fuera bien, ojalá que avanzar un poquito más de esa posición e ir acercándose cada vez más al top 20. Ahí sí que son un par de escalones más de lo que estoy ahora. ¿Por qué no?», se plantea el valenciano durante su charla con este medio.

Pedro Martínez arriba en Suiza como líder de La Armada y siendo el segundo tenista español con mejor ranking en la actualidad, únicamente superado por Carlos Alcaraz. Él lo asume con naturalidad. «No es algo en lo que me quiera fijar demasiado, aunque ojalá ser el segundo mejor español estando entre los diez mejores del mundo, que es a lo que estábamos acostumbrados antes. Pero ser el 44 de mundo es una posición privilegiada», reconoce durante su conversación con este medio.

El tenis español ha gozado de un estado saludable a lo largo de las últimas dos décadas. En 2004, cuando Rafa debuta con España en la Copa Davis, el pulso alcanzó picos históricos. Hasta 13 tenistas nacionales integraban el top 100 de ranking ATP, con seis de ellos dentro del top 50. Ahora se ha invertido el panorama. Únicamente se encuentran seis raquetas españolas entre las 100 primeras y únicamente Alcaraz, tercero, figura dentro del top 40.

«A ver, tenemos suerte de que Alcaraz es joven y vamos a tener un número uno durante muchos años. En la segunda línea estamos Davidovich, Carreño, que ahora vuelve de lesión, Bautista… Todavía quedamos bastantes jugadores, aunque no tan arriba como estábamos acostumbrados. También hay un buen grupo de tenistas jóvenes que vienen por detrás a muy buen nivel. Tenemos a Alcaraz, que marca la diferencia y luego por detrás el resto», analiza Pedro Martínez.

Unos focos apuntan al mencionado Carlitos como en su día hicieran hacia Rafa Nadal. «Es a lo que estamos acostumbrados en España. El mismo David Ferrer no ha tenido casi protagonismo al estar tapado por Rafa. Ahora ocurre igual con Alcaraz. Todo el mundo está centrado en él y a los de atrás no nos llegan los focos, es normal también», asegura Pedro Martínez.

Tal es la magnitud de la figura de Carlitos que al público en general le cuesta seguir la pista de más tenistas españoles además del mencionado Alcaraz. «Cuando salgo a la calle la gente no me para, sólo me conocen los que saben de tenis. Puedo hacer vida normal, más que normal», asegura entre risas el tenista valenciano.

«Tengo la madurez y la experiencia de haber pasado por situaciones complicadas. El tenista actual tiene que evolucionar y saber adaptarse al nuevo tenis. Ahora la bola corre más y se juega más directo». Este sábado, en Biel, copará todos los focos. Lo hará como líder del equipo español y con la convicción de quien ha madurado en el circuito.