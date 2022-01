Pau Torres fue el invitado de David Broncano en La Resistencia este martes. El joven central del Villarreal se soltó en el programa de Movistar+, donde trató varios temas, entre ellos algunos puramente deportivos. Sin ir más lejos, desveló que el pasado verano tuvo una importante oferta para marcharse al Tottenham, pero la rechazó para jugar la Champions League con el Villarreal, el equipo de su pueblo.

También le preguntó Broncano por su ídolo en el mundo del fútbol, y no tuvo ninguna duda al decir que era Gerard Piqué. Precisamente, cuando el central del Barcelona dejó la Selección Española fue Pau Torres el que empezó a entrar en los planes de Luis Enrique, para el que es un fijo en sus convocatorias. Dada la amistad del presentador con Piqué, le mandaron un audio en directo en el que Pau incluso se permitió hacerle un vacile con sus medias en el FIFA.



«Mi ídolo siempre ha sido Piqué. En la Selección no coincidimos. Él justo lo dejó y aparecí yo. Igual si Piqué no lo hubiera dejado no habría aparecido yo. Fuera del campo no tenemos trato», dijo. Fue entonces cuando David Broncano le propuso mandarle un audio por Whatsapp, y esto le dijo: «Muy agradecido porque hayas dejado la puerta de la selección entreabierta y que haya podido llegar yo como un búfalo… y que tengo más ritmo que tú en el FIFA».

«Este verano me llamó mi representante y me dijo que había una oferta importante del Tottenham, de más de lo que cobro ahora. Pero como juego en el equipo de mi pueblo que pocos jugadores lo hacen, decidí quedarme donde soy feliz», dijo sobre la oferta del Tottenham antes de dar los regalos a Broncano y su equipo: camisetas, abono… ¡y una paella valenciana!