Pataleta de Tebas tras la multa de un millón a la Liga: «Se basan en premisas rotundamente erróneas»

Javier Tebas está que trina con la multa de un millón de euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) este martes a la Liga por el uso indebido de datos biométricos de los hinchas en las gradas de animación de los estadios de Primera y Segunda División.

Así consta en una resolución firmada por la ex directora de la AEPD, Mar España, en la que la agencia castiga a la Liga por una infracción del artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), según el artículo 83.4 a) del RGPD, calificada como grave.

Tras esta inesperada sanción del organismo que dirige Lorenzo Cotino desde hace unos días, la patronal del fútbol español ha informado este mismo miércoles que recurrirá dicha sanción ante la justicia por considerar que está «basada en premisas rotundamente erróneas».

«La Liga no puede ser legalmente responsable»

La Liga dejó claro, por otro lado, que le «resulta materialmente imposible que pueda realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos en los términos que exige la ley» porque no trata «ningún dato biométrico» ni toma «decisiones» sobre ellos.

«La Liga no puede ser legalmente responsable del tratamiento de los datos biométricos utilizados en las gradas de animación de los estadios, al no tratar ningún dato biométrico, no mantener ninguna relación con los aficionados de los clubes, ni tomar de decisiones sobre dichos datos», replicó el organismo que dirige Tebas en un comunicado.

«Resulta materialmente imposible que pueda realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos en los términos que exige la ley», agregó la Liga. Para la patronal, la AEPD les sanciona «porque cuenta con una normativa interna que regula el uso de los sistemas biométricos en las gradas de animación por parte de sus clubes», la cual fue aprobada por el Consejo Superior de Deportes.

«Nunca se trató de una decisión arbitraria y unilateral»

La Liga recalcó en su comunicado que «nunca se trató de una decisión arbitraria y unilateral» por su parte. «La implantación, además, ha sido exigida a los clubes, mediante la adopción de varios acuerdos, por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Intolerancia, la Xenofobia en el Deporte, que tiene atribuidas competencias en materia de seguridad».

Por otro lado, la patronal del balompié español hizo hincapié en que, «desde el convencimiento de la necesidad de continuar avanzando en garantizar la seguridad de los jugadores y de los aficionados» que acudan a los estadios en España, «desarrollará todas las acciones que sean oportunas para lograr que se adopten las medidas legislativas que resulten adecuadas para afrontar la lacra que supone el aumento de las conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el deporte».