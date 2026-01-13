Parecen Salomon pero estas botas son de Decathlon: adiós a pasar frío este invierno por menos de 20 euros

En plena temporada de frío y con muchas ciudades y pueblos llenos de hielo y nieve, no es raro ver cómo un producto con una relación calidad-precio sorprendente se convierte en tendencia. Eso es exactamente lo que está pasando con las botas cálidas de senderismo y nieve impermeables Quechua NH100 Mid, un calzado que a primera vista podría confundirse con modelos técnicos de marcas como Salomon o similares, pero que en realidad pertenecen a la línea más asequible de Decathlon. Lo sorprendente no es solo su estética robusta, sino que están disponibles por menos de 20 euros, un precio que en plena ola de frío llama la atención de cualquiera.

La premisa detrás de estas botas es sencilla: ofrecer calor, impermeabilidad y comodidad para el uso diario y salidas ocasionales a la nieve sin necesidad de invertir en calzado de gama alta. Esto las convierte en una opción especialmente atractiva para aquellas que simplemente quieren evitar los pies congelados al caminar por la ciudad cuando nieva o incluso al dar paseos por senderos con nieve ligera.

Lo primero que destaca de estas botas es su construcción práctica. Incorporan una suela con tecnología Snowcontact, diseñada para proporcionar agarre y adherencia en superficies nevadas o resbaladizas, lo que es clave para mantener la estabilidad en días de clima difícil. Además, el zueco monobloque es 100 % impermeable, mientras que la caña perlante ayuda a que la humedad y la nieve no penetren fácilmente en su interior. Esto significa que, aunque te pille una llovizna fría o te adentres en caminos con nieve fresca, tus pies pueden seguir secos y cálidos.

Decathlon arrasa con estas botas para el frío

Decathlon indica que estas botas mantienen los pies a salvo del frío hasta temperaturas muy bajas, con un límite efectivo que puede llegar hasta −27°C, lo que cubre de sobra las condiciones que suele experimentar una persona. Para muchos usuarios, la sorpresa viene precisamente de su precio de 17,99 euros, pues estas botas no solo compiten con opciones mucho más caras, sino que incluso en rebajas de otras marcas se suelen ven botas de invierno que combinen estas características por tan poco dinero.

Más allá del precio, otro punto que destaca es que aunque no son botas de montaña de alto rendimiento ni están pensadas para alpinismo extremo, su diseño permite que se puedan llevar tanto con ropa de abrigo urbana como con conjuntos más preparados para senderismo. Es decir, funcionan bien en la ciudad para ir al trabajo o hacer recados cuando hace frío, y también sirven para excursiones moderadas o caminatas en zonas nevadas siempre que no se trate de terrenos extremadamente técnicos.

En un momento en que el bolsillo de muchos está más ajustado y la gente busca estirar cada euro sin renunciar a la calidad y la comodidad, encontrar un producto como estas botas es una gran noticia para muchas mujeres que buscan mantener los pies cálidos, secos y cómodos este invierno sin gastar más de lo necesario. Y si además su estética recuerda a modelos de marcas de más caras, mejor que mejor.