La asamblea de socios compromisarios del FC Barcelona contó con la intervención de varias figuras importantes del barcelonismo como los expresidentes Joan Gaspart y Enric Reyna o el excandidato a la presidencia Josep Maria Minguella. Todos ellos coincidieron en la necesidad de activar las palancas reconociendo que son medidas dolorosas por lo que implican en cuanto a pérdida de independencia económica.

Además, Gaspart dejó un recado al presidente de la Liga, Javier Tebas, al dirigirse a Joan Laporta. «Que mañana puedas telefonear al señor Tebas y decirle que se quede tranquilo, que ya no se preocupe tanto de nosotros, que ya hemos salido de esta y que por lo tanto se olvide ya de nosotros. Solo por eso ya me vale la pena. No te olvides mañana de llamar a Tebas y de darle mucho cariño de mi parte. Nos ha perjudicado más de lo que se sabe. Luego ha querido arreglarlo, pero el mal ya estaba hecho», transmitió.

El propio Laporta dejó referencias veladas a Tebas durante la asamblea al repetir en varias ocasiones que las palancas permitirán al Barça librarse de «las obsesiones de algunos dirigentes deportivos que están a 600 kilómetros de distancia». El presidente del Barça ha criticado en numerosas ocasiones a su homólogo en la Liga por su locuacidad y el perjuicio que sus constantes intervenciones han podido ocasionar ocasionar al club.