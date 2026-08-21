Las Palmas no apoyará a Ceuta en el partido de Segunda División por temor a represalias de Marruecos

La Unión Deportiva Las Palmas no apoyará a Ceuta en el partido de fútbol de Segunda División que se celebrará este sábado (19:00 horas) en el estadio Alfonso Murube de la ciudad española del norte de África. El conjunto canario se ha negado a salir con las camisetas que llevarán el mensaje «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Tampoco posarán con la pancarta que se sacará al terreno de juego con el mismo lema. La negativa se debe al temor a sufrir represalias por Marruecos.

Las Palmas no se sumará al apoyo a Ceuta que organizará la AD Ceuta. Y, tal y como adelantó la Cadena SER y ha confirmado OKDIARIO, el motivo es claro: no quieren problemas con Marruecos. Y es que para llegar a Ceuta, el viaje lo hacen, tanto de ida como de vuelta, por Marruecos. En concreto, en la ida -este mismo viernes- llegarán por Tetuán: vuelo chárter a la ciudad del norte de Marruecos y de ahí en autobús a Ceuta.

La vuelta, por su parte, la harán con salida en avión desde Tánger, también con vuelo chárter. Eso supone que tienen que cruzar dos veces -una antes del partido, otra después- la frontera del Tarajal, espacio que, si Marruecos quiere, puede crearte problemas, especialmente con la lentitud en el control de pasaportes. Está al lado del espigón por el que miles de invasores entraron en España hace tres semanas.

Además, para llegar a Ceuta, el autobús de Las Palmas pasará aproximadamente unos 50 minutos en territorio marroquí, el tiempo que se tarda en ir de Tetuán a Ceuta por carretera, mientras que en la vuelta, el tiempo será de una hora y media aproximadamente, cuando tengan que ir a Tánger. Dos futbolistas de Las Palmas no harán ese viaje por problemas con el pasaporte e irán hasta Málaga, después a Algeciras en autobús y tras ello, barco a Ceuta. Mismo viaje, a la inversa, en la vuelta.

Para no molestar a Marruecos, el país al que tendrán que entrar y salir dos veces en dos días, Las Palmas no se unirá a una reivindicación que apoyan todos los ceutíes, sea cual sea su ideología o religión. El mensaje «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» es el que más amplitud ha tenido entre la sociedad caballa. También la de su club de fútbol. Cabe recordar que el partido es de Segunda División, una de las mejores ligas de Europa, profesional en España y que está organizada por la Liga de Tebas.

En Ceuta existe un profundo malestar con Las Palmas por no apoyar esta simple reivindicación, que no es más que un ejercicio de apoyo y solidaridad con la ciudad, que vive los peores momentos de su historia al ser invadida por miles de inmigrantes. Las Palmas, que en un primer momento apoyó las iniciativas del Ceuta para este encuentro (incluido ese mensaje), se echó atrás a última hora de este jueves por ese temor a represalias de Marruecos.

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