El Barça ha anunciado este viernes que activa finalmente una palanca que dará al club 120 millones de euros, con los que acabarán de una tacada con los problemas financieros de la entidad y la posibilidad de inscribir jugadores pocas horas antes del debut en La Liga ante el Getafe. El club logra este importante ingreso gracias a dos nuevos socios que se incorporaran a la marca comercial de Barça Vision, Bridgeburg Invest. Se trata de LIBERO Football Finance AG y NIPA Capital B.V.

Estos dos nuevos inversores han adquirido el 29,5% de Barça Vision por esos 120 millones de euros, muy por encima del valor que se estimaba hace días. Se trata de esa participación que poseían con anterioridad Socios.com y Orpheus Media, que ahora devuelven para ser revendida por un precio mayor.

«Barça Vision es la iniciativa del Club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT’s y Metaverso que forman parte de la estrategia del Club para construir el Espai Barça Digital», anuncia el Barça a través de un comunicado, y explica: «Con este movimiento el FC Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Vision con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del deporte».

Sobre ambos nuevos socios, el Barça explica que LIBERO tiene sede en Alemania y que «cotiza en el Mercado Regulado de la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE000A161N22), es especialista en el apoyo integral de los clubes de fútbol en temas de financiación y rentabilidad ofreciendo asesoramiento y apoyo en todos los aspectos económicos de las compañías».

Por su parte, NIPA Capital B.V es una compañía de inversión de Países Bajos que «proporciona una visión única e innovadora en el proceso de aceleración del crecimiento de empresas y seguirá asesorando a la entidad en el futuro».

Otro acuerdo para Barça Media

Además, el Barça ha anunciad paralelamente otro acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp, una firma especializada en inversiones en compañías tecnológicas y sectores emergentes y que aportará al club las herramientas para poder «acceder a financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidenses que aceleren las iniciativas del Club en el sector digital y poder difundir los contenidos de Barça Media a nuevas audiencias en mercados estratégicos para el Club en todo el mundo». Cabe destacar que esta operación, a diferencia de la anterior, aún no ha sido ratificada por la Asamblea General de Socios.

«Hemos hecho un progreso considerable en los entornos digitales que hacen que nuestros activos se conviertan en un hub creativo que impulsa la marca del FC Barcelona hasta unos niveles únicos en el mundo», ha explicado el presidente Joan Laporta en declaraciones para el club a través del comunicado de la operación, donde recalca: «La estrategia de contenido que estamos llevando a cabo se ha demostrado un éxito y supone nuevas formas de conectar con nuestros seguidores a nivel global, además de generar nuevas vías de ingresos para la entidad. Este paso que damos ahora es un movimiento estratégico que nos aporta nuevos recursos de cara a que nuestras plataformas sigan creciendo en un momento en que la demanda por contenido digital deportivo está en clara expansión y refuerza la vía de transformación digital iniciada en 2022».

Las inscripciones ya son viables

El Barça ya tendrá vía libre para poder inscribir a todos los jugadores que aún no aparecen los registros de La Liga, como las renovaciones y los nuevos fichajes con especial énfasis en Ilkay Gündogan, que tenía por contrato que podría romperlo si no era inscrito ante la patronal antes del debut en la competición. Esa bala es esquivada y en las próximas horas deben aparecen reflejadas las inscripciones de todos los futbolistas que no aparecían pese a entrenador con normalidad a las órdenes de Xavi Hernández.