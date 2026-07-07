Orden de búsqueda y captura y prisión para el jeque del Málaga y sus hijos

El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden de búsqueda y detención a nivel europeo e ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, después de ser acusados de presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

En el auto, enviado a todas las partes personadas en la causa, se acuerda «la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero». Además, por la gravedad de los delitos por los que han sido acusados y «de las penas interesadas por las acusaciones, hacen pensar que tratarán de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado hacer, no teniendo designado, pese al tiempo que lleva tramitándose la causa, letrado ni procurador», señala.

La jueza detalla que la familia Al Thani no contesta a «correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Qatar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les ha localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)». En la ciudad alemana, no se pudo cumplimentar la orden de investigación remitida, ya que desaparecieron los imputados «una vez tuvieron constancia de que eran buscados por la Justicia española, y en Italia, donde no se facilitó domicilio para notificación, lo que evidencia el carácter itinerante por distintos países en sus movimientos, lo que dificulta aún más su localización para practicar las diligencias procesales necesarias».

Los Al-Thani se enfrentan a 14 años de cárcel