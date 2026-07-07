Orden de búsqueda y captura y prisión para el jeque del Málaga y sus hijos
El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó la orden de búsqueda y detención
El jeque es el accionista mayoritario del club andaluz
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El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden de búsqueda y detención a nivel europeo e ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, después de ser acusados de presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.
En el auto, enviado a todas las partes personadas en la causa, se acuerda «la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero». Además, por la gravedad de los delitos por los que han sido acusados y «de las penas interesadas por las acusaciones, hacen pensar que tratarán de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado hacer, no teniendo designado, pese al tiempo que lleva tramitándose la causa, letrado ni procurador», señala.
Los Al-Thani se enfrentan a 14 años de cárcel
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