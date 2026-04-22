La Audiencia Provincial de Málaga pone en busca y captura a los Al-Thani

Nuevo giro de guion en el juicio entre el Málaga y los Al-Thani. La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado que el juez que lleva la causa contra el jeque catarí, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el club andaluz, emita una orden de busca y captura.

Esta resolución se produce tras el recurso presentado por la Fiscalía de Málaga, que ya pidió en octubre del pasado año detener al jeque y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por irregularidades en la gestión del club. El letrado José Carlos Aguilera, personado en el procedimiento, ya alertó hace más de un año de la «estrategia» del jeque y sus hijos de ignorar el procedimiento y no designar abogados para sustraerse a la acción de la justicia.

Tras la petición de Aguilera se unió el fiscal y, aunque el instructor no decretó la detención de los mismos, ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado parcialmente el recurso y ha dispuesto que se proceda al libramiento de orden de detención nacional e internacional contra los acusados. Tras esta resolución, es la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga quien tiene que adoptar la orden de busca y captura, aunque todavía no se ha decretado.

En los razonamientos jurídicos, la Audiencia destaca que los acusados han utilizado su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero «con fines dilatorios y de entorpecimiento de la marcha del procedimiento, manteniendo una actitud de clara desidia a la hora de hacer valer su derecho de defensa».

Un juicio congelado

Actualmente, siguen sin tener representación y defensa al haber renunciado a las anteriores y no han designado abogado de su libre elección. Además, el auxilio judicial internacional con Catar a lo largo del procedimiento ha sido infructuoso, se precisa en la resolución judicial.

Para los magistrados en «este dilatado procedimiento» los acusados han demostrado «una deliberada pasividad vinculada a la idea de una estrategia procesal fraudulenta y una nula voluntad de colaboración efectiva con la Justicia Española». La Audiencia recuerda que se presenta necesario «asegurar la presencia física de los ya acusados, ante el riesgo de que la lentitud de la comisión rogatoria permita su incomparecencia».

Los magistrados piden que el instructor libre la orden de detención nacional e internacional de los acusados y, una vez puestos a su disposición, se les notifiquen las acusaciones y se les requiera la designación de abogado y procurador, con el apercibimiento de que, de no hacerlo se les designará de oficio. El Tribunal de la Audiencia subraya que, tras la detención y puesta a disposición judicial se tendrá que «ponderar» la situación personal en la que deben quedar los acusados hasta el enjuiciamiento de la causa.

Piden prisión para Al-Thani por irregularidades en el club

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF, actualmente en Segunda división.

Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos. Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.