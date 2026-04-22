La Audiencia Provincial de Málaga pone en busca y captura a los Al-Thani
Tanto para Al Thani como sus hijos
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Nuevo giro de guion en el juicio entre el Málaga y los Al-Thani. La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado que el juez que lleva la causa contra el jeque catarí, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el club andaluz, emita una orden de busca y captura.
Esta resolución se produce tras el recurso presentado por la Fiscalía de Málaga, que ya pidió en octubre del pasado año detener al jeque y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por irregularidades en la gestión del club. El letrado José Carlos Aguilera, personado en el procedimiento, ya alertó hace más de un año de la «estrategia» del jeque y sus hijos de ignorar el procedimiento y no designar abogados para sustraerse a la acción de la justicia.
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