La suplencia de Griezmann y el regreso de Joao Félix son las principales novedades en el once de Simeone en el duelo de la Liga Santander contra el Barcelona en el Metropolitano. El entrenador argentino también apuesta por De Paul y Lemar para suplir a Kondogbia, que es baja por sanción. Llorente partirá del carril derecho y también se cae Trippier del equipo titular.

El once del Atlético contra el Barcelona es: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, De Paul, Lemar; Joao Félix y Luis Suárez.

👥¡ 1⃣1⃣ sobre el campo… Millones en todo el mundo! ⚪🔴👇 pic.twitter.com/6KkNahRnQk — Atlético de Madrid (@Atleti) October 2, 2021

Diego Simeone sale con todo contra un Barcelona que vive una de sus peores crisis de los últimos años. El conjunto rojiblanco puede dar la puntilla definitiva a Ronald Koeman, a pesar de que el técnico holandés fue ratificado por Joan Laporta en las horas previas al partido. Luis Suárez lidera el ataque del equipo colchonero buscando venganza contra su ex equipo. No está en el once un Griezmann que vuelve a ser suplente. Joao Félix ocupará su puesto en el once.

El Atlético está obligado a sacar los tres puntos después de caer derrotado en el último partido disputado contra el Alavés. Los rojiblancos ocupan el cuarto puesto de la tabla con 14 puntos, dos más que un Barcelona que está octavo con dos puntos y un partido menos. Así que habrá duelo de urgencias ligueras en el Metropolitano.