El Atlético de Madrid recibe la visita del Barcelona para jugar el partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Santander. Un encuentro que puedes ver en el canal Movistar Partidazo de Movistar+. Además, puedes seguir el minuto a minuto y los goles y resultado en vivo a través de la web de OKDIARIO.

Llegó uno de los partidos de la temporada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan este sábado en lo que será una de las grandes noches de esta temporada 21/22 de la Liga Santander. Llega con la moral algo más alta el Atleti, que venció en esta pasada jornada de Champions League al Milan pese a que tropezó en la séptima fecha liguera ante el Alavés. La moral del Barça llega muy tocada tras la derrota ante el Benfica, con Ronald Koeman más que sentenciado.

El crédito del entrenador holandés llegaba como mínimo hasta el Wanda Metropolitano. Está por ver si una gran reacción de su equipo le permite seguir más tiempo sentado en el banquillo blaugrana o si bien será el Atlético de Madrid el que termine de darle la puntilla al técnico culé. Sus continuos cruces de declaraciones han colmado el vaso de la paciencia de la directiva del Barça, sumado a su ritmo deportivo, solo un milagro podría salvar a Koeman.

El Atlético de Madrid llega fuerte pese a pinchar en la última jornada y descolgarse del liderato. La vuelta de Griezmann aún no ha terminado de encajar en los planes del Cholo Simeone, que le está dando confianza a la espera de que el mejor francés vuelva a aparecer. Fue en Madrid como colchonero donde mejor fútbol desplegó, ahora busca adaptarse a Luis Suárez y el nuevo sistema del técnico rojiblanco, con tres centrales y carrileros que ya le suena de su etapa en Can Barça.

A Koeman no le funcionó el cambio de sistema ante el Benfica y posiblemente recupere el 4-3-3 que tanto desean desde la cúpula del Camp Nou. Con la vuelta de Pedri y De Jong al once, Gavi posiblemente se quede fuera aunque está por ver quiénes son los hombres que acompañan a Memphis Depay en el frente de ataque. Luuk, tras varios partidos a bajo nivel, podría salir del once. Coutinho, Demir e incluso Gavi o Nico, postulan. Araujo, Eric o Piqué, tres centrales para dos puestos.

¿Atlético de Madrid – FC Barcelona: A qué hora juegan?

Atlético de Madrid y FC Barcelona se miden este sábado 2 de octubre en duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas –las 20:00 horas en las Islas Canarias–.

¿Dónde se juega el Atlético de Madrid – FC Barcelona?

Estadio Wanda Metropolitano (Madrid, España).

¿Dónde ver el Atlético de Madrid – FC Barcelona?

El partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de este sábado 2 de octubre se puede ver por televisión de pago a través del canal Movistar LaLiga. Además, en OKDIARIO podrás seguir el partido de la Liga Santander con la narración en directo y online del Atleti – Barça, con el minuto a minuto, resultado y goles en vivo.

Alineaciones Atlético de Madrid – FC Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Savid, Giménez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann y Luis Suárez.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Dest; Busquets, De Jong, Pedri; Coutinho, Coutinho, Luuk de Jong y Memphis.