Oficial: Nadal no estará en Indian Wells

Indian Wells ha confirmado que Rafa Nadal no estará en la edición de 2023 que se disputará entre el próximo 6 y 19 de marzo. La organización del torneo americano ha asegurado en un comunicado oficial que esperan poder ver al mejor tenista español de la historia en la próxima edición de 2024.

De esta forma, Rafa Nadal no estará en el Masters 1000 de la temporada por la lesión de grado 2 que sufrió en el psoas de su pierna izquierda durante la celebración del Open de Australia. El tenista balear ha regresado a los entrenamientos sobre tierra batida lo que hace indicar que tampoco estará en el Miami Open que se celebrará durante el mes de marzo.

«Deseamos que Rafa continúe recuperándose y esperamos verlo de regreso en el BNP Paribas Open el próximo año», apuntó el director del torneo, Tommy Haas.

Three-time BNP Paribas Open Champion Rafa Nadal has withdrawn from the 2023 tournament due to injury.

“We wish Rafa continued healing, and hope to see him back at the BNP Paribas Open next year,” said Tournament Director Tommy Haas. pic.twitter.com/6TdzOT6qY9

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 28, 2023