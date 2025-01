Ya es oficial: la Final Four de la Euroliga se jugará en Abu Dabi con el voto en contra del Real Madrid

Ya es oficial. Abu Dabi será la sede de la Final Four de la Euroliga, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de mayo en el Etihad Arena, recinto con capacidad para un total 12.000 espectadores. La propia Euroliga, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y el Etihad Arena han firmado el acuerdo para albergar el torneo en la capital de los Emiratos Árabes por primera vez en la historia.

No obstante, cabe recordar que de los 13 clubes propietarios de la competición y con derecho a voto, sólo el Real Madrid y el Olympiacos se opusieron a llevar la Final Four fuera de Europa.

Abu Dhabi to host the 2025 Turkish Airlines EuroLeague Final Four! 📢

May 23rd-25th 🗓️

Tickets to go on sale on February 26 🎟️ pic.twitter.com/mNErh45aIL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025