Ocon intentó cerrar a Alonso con un movimiento sucio… y se llevó una nueva lección del español

Fernando Alonso protagonizó en Montmeló uno de los adelantamientos de la carrera. El asturiano escaló en el GP de España de Fórmula 1 de la novena posición en la que salió a la séptima y lo hizo gracias a que pasó a su ex compañero en Alpine, Esteban Ocon. En la recta de meta, abrió DRS y consiguió dejarle atrás, aunque no sin polémica, puesto que el francés le cerró la puerta, aun sabiendo que era imposible mantener la plaza, y estuvo a punto de echarle de la pista.

El español salió de hacer su segunda parada tras Ocon, Tsunoda y Zhou. Tenía más ritmo que ellos, por lo que no tardó en ponerse a su estela y se quitó de en medio a todos en poco más de una vuelta. Pero fue su ex compañero el que le puso en más apuros y no precisamente porque le costase más adelantarle.

El Aston Martin era mucho más rápido y abrió DRS en la recta de meta del circuito de Cataluña. Se disponía a pasarle, cuando Ocon giró hacia el mismo lado, en un movimiento sucio que obligó a Alonso a utilizar el carril de salida del pit line por superarle.