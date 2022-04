Jan Oblak trató de explicar la derrota del Atlético de Madrid en Mallorca. El conjunto rojiblanco cayó por 1-0 en Son Moix, tras un gol de Muriqi de penalti, en un partido en el que los de Simeone únicamente remataron una vez a portería. Los madrileños pierden comba respecto a Sevilla y Barcelona y ven, además, como el Betis se les acerca peligrosamente, poniendo en riesgo su presencia en Champions. En un nuevo partido en el que a los atléticos les faltaron ideas y decisión a la hora de atacar, el meta acabó quejándose del sol, del césped y del árbitro.

«Con sol, con campo seco, con todo en contra es más difícil», ha señalado el esloveno tras la derrota en Palma, aunque ha señalado que estuvieron por debajo de lo esperado: «No buscamos excusas, tenemos que hacer más, porque hoy no ha sido suficiente».

Los bermellones se impusieron gracias a un penalti cometido por Reinildo sobre Maffeo. El mozambiqueño se quejó en su momento de que no era penalti, aunque Martínez Munuera no dudó en señalarlo. Oblak se quejó también es este aspecto: «Reinildo me ha dicho que no era penalti. Yo lo vi desde atrás y a mi tampoco me lo ha parecido. Si los del VAR no les avisan porque no quieren… no se puede hacer nada. Desde mi punto de vista quita el balón y se lo he dicho al árbitro. El fútbol es un deporte de contacto, después de que quitas el balón puedes tocar a alguien».

También quiso darle el mérito que merece al equipo de Javier Aguirre, que en ningún momento les dejó construir en ataque, puesto que el mexicano salió como acostumbra con un muro atrás, planteando un partido defensivo que le salió a la perfección: «No han salido las cosas. El Mallorca ha hecho un buen partido defensivamente, cerrando espacios. Era un partido difícil. Ellos tienen sus necesidades».

Sobre el partido ante el Manchester City, el portero señaló que el cansancio de haber jugado el martes les pasó factura, pero que deben mejorar si quieren estar en semifinales: «Seguro que ha pasado factura. Estamos un poco cansados y un poco pesados. No hemos hecho el partido que teníamos que hacer. Ahora toca el City y tenemos que hacerlo mucho mejor para ganar el miércoles».