Después de la derrota ante el Manchester City en la ida de cuartos de final de la Champions League, Jan Oblak fue el encargado de dar la cara y comparecer a pie de campo y en zona mixta por parte del Atlético de Madrid para analizar una derrota dura, pero que permite a los colchoneros mantenerse en la eliminatoria. La vuelta en el Metropolitano es, precisamente, a lo que se agarra un Oblak más que satisfecho con el trabajo defensivo del equipo.

«Todo el mundo sabía que iba a ser muy complicado. Vinimos a sacar un buen resultado, hemos perdido pero la eliminatoria está viva. El City es un gran equipo, pero si jugamos en casa todo es posible», comenzó Oblak en sus declaraciones.

«Nosotros hemos defendido bien todo el partido menos la acción del gol, hemos estado muy bien. No creo que los cambios de ellos hayan cambiado el partido, nosotros hemos cerrado los espacios y es complicado. No hemos venido a perder pero con 1-0 la eliminatoria está viva. En casa hay que ganar y estoy seguro de que es posible», añadió el portero esloveno.

El balance de la actuación defensiva es buena y mantiene esperanzas para la vuelta, según Oblak. «El City tiene un juego con mucha posesión contra todos los equipos y si te vuelves loco te castigan. Hemos tenido la cabeza fría y cerrando los espacios. Queda la segunda parte en Madrid y vamos con toda la ambición para pasar a las semis», aseguró a Movistar +.

«Al final el objetivo es ganar el partido, no hemos ganado pero no hemos dejado mucho espacio al City. Han tenido muchas ocasiones, defensivamente hemos hecho un gran partido, ofensivamente nos ha faltado. Lo más importante era sacar un buen resultado, hemos perdido pero la eliminatoria no está definida y nos quedan muchos minutos en casa», zanjaba el cancerbero tras el 1-0 final.

Oblak ante los medios

Sensaciones

«Cuando pierdes nunca son buenas. Hemos terminado la primera parte y en una semana es la segunda. La eliminatoria no está cerrada, queda mucho por delante. Habrá que marcar y que ellos no nos marquen».

Distancia

«Tácticamente en defensa hemos cerrado muy bien los espacios. Han tenido una ocasión clara y la han marcado. En nuestra casa y con nuestra gente todo es posible».

Forma de jugar

«No soy entrenador, pero vamos a hacer todo para ganar el partido. Hay que competir, pero el partido es largo. No hay que volverse loco. Hay que estar frío de cabeza y aprovechar las ocasiones».

Más ofensivos

«El City es uno de los favoritos a ganar la Champions. Cualquier equipo aquí jugaría parecido a nosotros. En Madrid vamos a tener que hacer más ofensivamente».

A neutralizar

«No había que parar a un jugador en concreto. Hemos hecho buen trabajo. Defensivamente el equipo ha estado muy ordenado y hemos jugado bien».