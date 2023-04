Oblak: «Con las manos nadie sabe bien el reglamento»

Jan Oblak compareció al término del partido en el que su equipo cayó derrotado por la mínima ante el Barcelona en el Camp Nou. El futbolista del Atlético de Madrid dio por perdida la Liga tras un nuevo batacazo de los de Simeone en el estadio blaugrana y entendió que la pelea de su equipo es por la segunda plaza. Con esta derrota se quedan cinco puntos por debajo del Real Madrid.

Esfuerzo

«Las sensaciones no son las mejores, hemos perdido un partido en el que en la primera parte no estuvimos mal. Luego el partido estuvo más abierto y se adelantaron antes del descanso».

La Liga

«Seguro que el Barcelona está muy delante de nosotros, también el Madrid. Esta Liga ha sido muy difícil y hoy sigue igual, hemos perdido infelizmente. El Barcelona si continúa así la va a acabar ganando».

Posible penalti

«Sinceramente no lo he visto, no sé que ha pasado. Si han protestado posiblemente ha podido ser algo. Con las manos nadie sabe bien el reglamento, los árbitros deciden. Hemos perdido infelizmente y no le recortamos ningún punto al Madrid».

Griezmann, mejor en el Atlético

«Es una pregunta para él. Aquí siempre ha dado su mejor versión en la primera y en la segunda etapa. No sé por qué no le salió bien en Barcelona y no me importa. Ha hecho un gran partido y estoy seguro de que los va a seguir haciendo».