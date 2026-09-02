A la novena va la vencida para Badosa: gana en 10 minutos el partido interminable del US Open

Un golpe y un gesto. El saque de Badosa supera a Kasatkina y la española se lleva el dedo a la cabeza, porque la empresa en la pista 17 del US Open iba de fortaleza mental para superar un partido interminable. Estaba fijado a primera hora del martes y ha finalizado más de 24 horas después. La lluvia como culpable. Retrasó cuatro horas el inicio; se detuvo más de dos horas en el ecuador del partido y lo aplazó definitivamente al día siguiente cuando Badosa estaba a dos puntos de ganar.

El menú tenía todos los ingredientes para ser indigesto. Ayudaba Kasatkina, que este miércoles desplegó un tenis no visto el día anterior. En total salvó ocho bolas de partido entre ambos días, pero a la novena fue la vencida. Se impuso Badosa (6-1, 6-4) en apenas diez minutos de partido y ya espera en la siguiente ronda a Coco Gauff para darse la oportunidad de soñar. Quiso convertirlo en pesadilla una Kasatkina que se revolvió como un atún.

De pronto, sus golpes apuraban la línea, variaba la altura y Badosa no terminaba de cerrar el partido. Hasta cinco bolas de partido levantó la rusa nacionalizada australiana. En total ocho, hasta que el noveno, en forma de saque directo, derribó su resistencia. «Ha sido una dura pelea mental, Estaba muy nerviosa porque no sabía cuándo iba a jugar ni cuánto tiempo», detalló la española. Badosa avanza con buenas sensaciones, en su horizonte, Gauff.

Jódar coge el testigo de Badosa

La victoria de Paula la celebra Rafa, que al fin empuñará la raqueta en el US Open. Su partido estaba fijado en la misma pista e inmediatamente después de la española, con lo cual, también ha sido perjudicado por la lluvia. Para más inri, a Jódar le cambiaron el rival a horas de que comenzara su partido, que finalmente no se disputó. Kokkinakis se lesionó y Bu ocupó su lugar.