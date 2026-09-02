La lluvia paraliza el US Open: suspenden el partido de Jódar y aplazan el de Badosa cuando estaba a dos puntos de ganar

Todas las miradas se iban al cielo en Flushing Meadows. «Parece que aguanta», dicen los más optimistas en la grada cuando observan el cielo encapotado de Nueva York. Su pensamiento choca con la predicción meteorológica que señala tormenta y ahí vino, directa a paralizar el US Open. Paula Badosa comenzó con cuatro horas de retraso, ganó el primer set, se volvió a parar dos horas y se detuvo definitivamente cuando estaba a dos puntos de ganar. Vaya día.

Rafa Jódar directamente ni saltó a pista. Su partido estaba fijado inmediatamente después del de Badosa, así que ambos deberán empuñar su raqueta este miércoles. Y ambos lo volverán a hacer el jueves en caso de victoria. A Jódar le cambiaron el rival a horas de que comenzara su partido, que finalmente no se disputó por la lluvia. Llama la atención lo ocurrido con Badosa. Tras imponerse a Kasatkina con brillantez en la primera manga y sobreponerse a otro parón de dos horas, estaba a dos puntos de ganar cuando detuvieron el partido.

De hecho, llegó a tener dos bolas de partido que no aprovechó. Deberá descansar la mente para regresar este miércoles, a la tercera debe ir la vencida. Buscará el triunfo no antes de las 12:30 hora local, 18:30 española. Inmediatamente después será el turno para Jódar. Pero a ver si adivinan un intangible, también se esperan fuertes precipitaciones para este miércoles en Nueva York. La historia interminable.

Bouzas sí cantó bajo la lluvia

Sí pudo avanzar Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número cinco del mundo. La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585.

Por otro lado, la también española Kaitlin Quevedo cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.