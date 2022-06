España empató ante la República Checa en la segunda jornada de la Liga de Naciones. El combinado nacional rescató un punto muy importante gracias a un gol de Iñigo Martínez. Marco Asensio demostró que quiere estar en Qatar y desde que entró comenzó a cambiar el partido.

Unai Simón – APROBADO

Uno de los tres que repitieron en la alineación de España. Tuvo poco trabajo en la primera mitad, pero el único tiro con peligro fue gol. Poco pudo hacer para evitar el tanto Pesek. Tampoco pudo hacer mucho para parar la diana de Kuchta. Al final cogió un balón por alto importante.

Carvajal – APROBADO

Tras descansar ante Portugal, volvió a la titularidad frente a la República Checa. Rompió el fuera de juego en el gol de la República Checa. Estuvo algo impreciso. Con el paso de los minutos fue mejorando.

Eric García – SUSPENSO

No tuvo mucho trabajo en defensa en la primera mitad. Sólo la jugada del gol de la República Checa, donde poco pudo hacer. Kuchta le ganó la espalda en una acción que estuvo cerca de acabar en gol. En la segunda oportunidad no sólo le volvió a ganar, sino que el delantero checo no perdonó. Malo el partido del central del Barcelona.

Iñigo Martínez – NOTABLE

Igual que Eric, sin mucho trabajo en la primera mitad. Trató de sumar en ataque cuando España controlaba el balón, pero no generaba peligro. En la segunda parte hizo una buena salida de balón que provocó una acción peligrosa. Con un cabezazo hizo el empate definitivo en el último minuto.

Marcos Alonso – BIEN

También estuvo impreciso. Intentó sumar en ataque, aunque no estuvo muy acertado. Mejoró en la segunda mitad, aunque no fue suficiente. Terminó el partido siendo un segundo delantero

Rodrigo – BIEN

Novedad en el centro de campo. De lo mejor de la Selección en la primera mitad. En el segundo tiempo vio la primera amarilla del partido. En el minuto 60 dejó el campo por Busquets.

Gavi – NOTABLE

Otro que repitió. Si no es indiscutible se le parece mucho. El mejor jugador de España una vez más. Antes del descanso hizo su primer gol como internacional con un zurdazo raso que ponía las tablas en el marcador. Se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar, superando a Ansu Fati.

Koke – SUSPENSO

No estuvo bien el jugador del Atlético de Madrid en la primera mitad. Sin aportar lo esperado, se marchó por Marcos Llorente.

Sarabia – APROBADO

Titular ante Portugal y frente a la República Checa. Probó suerte con un disparo con la izquierda que no encontró premio. Tras el descanso se quedó en el vestuario y su lugar lo ocupó Ferran Torres.

Dani Olmo – APROBADO

Titular en Praga. Le costó aparecer en la primera mitad por el costado izquierdo. En el segundo acto estuvo más participativo. Con la hora de encuentro cumplido, fue sustituido por Asensio.

Raúl de Tomás – APROBADO

Le tocó ser la principal referencia ofensiva de España. No le llegaron balones y se desesperó. Pasada la hora de partido dejó su sitio en el campo a Morata.

Ferran Torres – BIEN

Salió tras el descanso por Sarabia. Trató de buscar más profundidad. Rozó el gol tras desviar un disparo de Koke. En los minutos finales intercambió su posición con Asensio.

Busquets – APROBADO

Saltó al campo por Rodrigo. Aportó criterio.

Asensio – NOTABLE

Entró por Dani Olmo. La primera oportunidad que tuvo la terminó con un disparo que se estrelló en el palo. Puso un gran balón a Ferran que estuvo cerca de acabar en gol. En los minutos finales cambió de banda.

Morata – APROBADO

Entró por Raúl de Tomás. No aprovechó las oportunidades y no pudo ganar a los centrales checos.

Marcos Llorente – BIEN

Aportó físico al equipo y mejoró la versión de Koke.

Luis Enrique – APROBADO

Sólo repitió con tres de los titulares ante Portugal. No estuvo bien España en la primera parte. Tras el descanso cambió a Sarabia por Ferran. Los cambios, especialmente el de Asensio, cambió el partido.