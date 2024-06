Norris le birla la pole a Verstappen con Sainz sexto y Alonso décimo

Lando Norris le quitó la pole a Max Verstappen de manera frenética en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1. Parece mentira, pero este campeonato está teniendo algo tan especial que hace que cada calificación esté más ajustada y sea más entretenida que la anterior. En este caso el mejor tiempo lo firmó el piloto británico de McLaren, que por segunda vez en su carrera saldrá primero en un circuito donde esa condición es tan decisiva como el de Montmeló. Segundo, por 20 milésimas, saldrá el holandés y tercero Lewis Hamilton, la otra sorpresa del día. Carlos Sainz llegó a tenerla muy cerca, a tres décimas, pero deberá salir sexto y remontar.

Por su parte, Fernando Alonso se quedaba fuera de nuevo de la Q3, pero podrá salir entre los 10 primeros porque Sergio Pérez quedó octavo y tiene que cumplir una sanción de tres posiciones por conducir con su Red Bull hecho añicos en Canadá. Como se esperaba, Aston Martin volvió a bajar el rendimiento y el asturiano sufrió delante de sus miles de aficionados que un año más le recibieron con los brazos abiertos.

Este Mundial de 2024 es multicolor. Desde 2012 no se daba el caso de que cuatro equipos distintos se llevasen la pole en cuatro clasificaciones seguidas. McLaren es el afortunado de este sábado, con un Norris en el mejor momento de su carrera que va a por el título. Con un Verstappen al máximo, el inglés fue capaz de encontrar esa milésima que no pudo el campeón del mundo y arrasó con los tiempos para buscar su segunda victoria en la F1 el domingo.

Charles Leclerc y Verstappen dieron buena cuenta de la mejoría de la pista respecto a la calidad del asfalto en los Libres 3 y bajaron casi ocho décimas el mejor tiempo de Sainz en los últimos entrenamientos. Nadie excepto los cinco primeros estaba fuera de peligro tras la primera tanda y la enorme igualdad dio pie a sorpresas como la eliminación de los dos RB. Yuki Tsunoda, que había pasado a la Q3 en las últimas cuatro citas, no se lo creía al cruzar la meta.

A breathtaking qualifying hour 😮‍💨

Here’s the classification at the end of it ⤵️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/p74OjDabxG

— Formula 1 (@F1) June 22, 2024