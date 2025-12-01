Le Normand repite con el grupo y Llorente es la única baja del Atlético para visitar al Barcelona

Diego Pablo Simeone tiene a todos disponibles para visitar el Camp Nou a excepción de Marcos Llorente. El jugador reconvertido en lateral derecho ha sido la única ausencia del Atlético en su último entrenamiento previo al duelo contra el Barcelona de este martes. Marcos continúa con la recuperación de su lesión y todavía no está disponible para esta ‘final’. El que sí está listo es Robin Le Normand, que ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros.

El central francés continúa con su incorporación progresiva y este lunes salto al césped para entrenar con el grupo por segunda vez tras su lesión. Le Normand se lesionó hace casi un mes, el 4 de noviembre, en el partido de la jornada 4 de la Champions League frente al Union Saint-Gilloise. Sufrió una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sin afectación de ligamentos ni meniscos.

Así, Simeone dispone de casi toda su plantilla para enfrentarse al Barcelona. Hacía tiempo que la enfermería no estaba tan vacía. Poco a poco el Atlético va recuperando a todos sus efectivos. Tras ganar al Oviedo, los rojiblancos se enfrentan al Barça en busca de asaltar el liderato de la Liga en el partido adelantado de la jornada 19. Tres puntos separan a ambos equipos en la tabla, por lo que si gana el Atleti se colocaría líder de forma provisional, a la espera de lo que hiciera el Real Madrid el miércoles en San Mamés.

❌️ Llorente sigue sin entrenar con el resto de la plantilla ✅️ Le Normand, de nuevo con el grupo pic.twitter.com/gij0OurI9o — Nacho Donado (@nachodonado) December 1, 2025

El cuadro colchonero viene en su mejor momento de la temporada, con seis victorias seguidas en Liga y siete entre todas las competiciones. Además, han recuperado a piezas importantes en los últimos días, como Álex Baena, que poco a poco va cogiendo la forma, o Jan Oblak, que regresó ante el Oviedo.

En lo que respecta a la alineación, el Cholo cuenta con varias dudas. Giménez es fijo junto a Hancko en el centro de la zaga, y parece que los laterales serán para Ruggeri y Pubill. En el centro del campo está la duda de Koke o Cardoso en el pívote. Y la otra duda es si reforzará el medio o pondrá a alguien tipo Sorloth como acompañante de Julián Álvarez.