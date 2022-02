Aunque pueda parecerlo, no todo es de color de rosa en la vida de Aurah Ruiz. La influencer es feliz junto a Jesé Rodríguez y su hijo Nyan y hace unos días ambos hicieron público el nuevo paso en su relación, y es que se han prometido y habrá boda. Sin embargo, casi a la vez de esas románticas vacaciones a Dubai en las que el futbolista le pidió matrimonio, la ex de Gran Hermano ha cerrado el negocio que abrió hace apenas unos meses.

«Quiero comunicarles que hoy el centro de Aurah Ruiz Beauty Center cerrará sus puertas a partir del 1 de febrero. Fue una decisión muy dura para mí. Si alguna vez me embarcara en otro negocio sería algo que a mí me gustara y que yo me sintiera realizada con ello», contó la influencer en su canal de Mtmad, con pena porque era su primer negocio pero a la vez dejando entender que no se sentía realizada con su centro de estética.

«Me quedo con lo aprendido. He aprendido lo que quiero para el camino», añadía Aurah Ruiz, que además denuncia un boicot hacia su negocio, pues l parecer la gente sacaba citas y luego no acudía al centro. «Es muy difícil tener un negocio propio y estoy sufriendo un boicot. Estuve en el local sin luz desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque se fundieron los plomos. Solo atendí a tres clientas, creo que me ha mirado alguien mal».

«Por favor, no quiero que me digan nada, no quiero que intenten joderme con esas cosas, y menos llamando al negocio que no tiene nada que ver con mi pareja», añadía la canaria sobre ciertas personas que según ella llamaban al centro estético para burlarse de ella y de Jesé Rodríguez, quien está volviendo a encontrar su nivel en Las Palmas.