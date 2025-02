No lo quería: el curioso motivo por el que Luka Doncic lleva el dorsal 77 en su camiseta

El traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers se ha convertido en una auténtica bomba en la NBA. Posiblemente, este movimiento haya sido el más significativo de la competición en los últimos años por dimensión y, sobre todo, por su espontaneidad, pues el propio jugador no sabía absolutamente nada de lo que se estaba cociendo en las oficinas de los Dallas Mavericks, su anterior equipo.

Sin embargo, el esloveno, que lucirá en el Cryto.com Arena su dorsal número ’77’, el mismo que ha utilizado desde que aterrizó en la NBA, ha aprovechado la ocasión para recordar, tras hacerse oficial su traspaso, que, independientemente del equipo en el que se encuentre, «está muy feliz» por recalar en el conjunto liderado por LeBron James y luchará «con la misma pasión» y con el mismo objetivo: «el de ganar títulos».

A sus 25 años de edad, Doncic formará pareja junto a una de las mayores leyendas de este deporte, el ‘Rey’ LeBron James. El jugador nacido en Liubliana, si todo transcurre según lo previsto, por fin podrá debutar con la elástica ‘púrpura y oro’ tras superar la lesión en uno de sus gemelos, que lo ha lastrado durante los últimos dos meses de competición, concretamente, desde el pasado mes de diciembre, donde se lesionó ante los Minnesota Timberwolves en las jornadas de Navidad de la NBA. Ahora, con el ya mítico ’77’ a la espalda, podrá hacer su entrada triunfal frente a los miles de aficionados de los Lakers el próximo 10 de febrero, fecha donde se prevé que debute con el equipo de JJ Redick, ante los Utah Jazz.

Luka Dončić with a message for the fans 💛 pic.twitter.com/zaEJfro8Ky

